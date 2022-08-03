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وصول مصابي «حادث بنت بية» لمستشفى القوات المسلحة المصرية بالحلمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 06:34 مساء
وصول مصابي «حادث بنت بية» لمستشفى القوات المسلحة المصرية بالحلمية
أحد مصابي حادث بنت بية لدى وصوله قاعدة شرق القاهرة الجوية، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (الناطق باسم القوات المسلحة المصرية)
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أكد الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، وصول عدد من مصابي حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية إلى مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل في القاهرة قادمين من مدينة بنغازي لتلقي العلاج.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان، أن المصابين نقلوا جوًا من مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية على متن طائرة نقل عسكرية من طراز «سى 130» مجهزة طبيًا.

وأضاف أن إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة المصرية رفعت حالة الاستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل ودفع الأطقم الطبية بالأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة، وتم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبيًا إلى المستشفى.

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وأشار الناطق باسم القوات المسلحة المصرية الإخلاء الطبي للمصابين الليبيين «يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار تضامن مصر مع شعب ليبيا الشقيق.. وتأكيدًا على الدور المصرى المحورى، ومساندة لجهود الدولة الليبية فى تجاوز كافة الأزمات التى تواجهها».

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بخالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

أحد مصابي حادث بنت بية لدى وصوله مستشفى القوات المسلحة بالحلمية في القاهرة، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (الناطق باسم القوات المسلحة المصرية)
أحد مصابي حادث بنت بية لدى وصوله مستشفى القوات المسلحة بالحلمية في القاهرة، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (الناطق باسم القوات المسلحة المصرية)
أحد مصابي حادث بنت بية لدى وصوله مستشفى القوات المسلحة بالحلمية في القاهرة، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (الناطق باسم القوات المسلحة المصرية)
أحد مصابي حادث بنت بية لدى وصوله مستشفى القوات المسلحة بالحلمية في القاهرة، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (الناطق باسم القوات المسلحة المصرية)
أحد مصابي حادث بنت بية لدى وصوله مستشفى القوات المسلحة بالحلمية في القاهرة، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (الناطق باسم القوات المسلحة المصرية)
أحد مصابي حادث بنت بية لدى وصوله مستشفى القوات المسلحة بالحلمية في القاهرة، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (الناطق باسم القوات المسلحة المصرية)
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