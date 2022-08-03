المحجوب: نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى مصر للعلاج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، اليوم الأربعاء، نقل عدد من المصابين جراء انفجار شاحنة الوقود في بلدية بنت بية إلى مصر لتلقي العلاج المتخصص والرعاية الطبية اللازمة.

وقال المحجوب في بيان مقتضب، إن نقل المصابين ركز على الحالات الحرجة، وجاء بتعليمات من قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، فيما جرى نقلهم إلى مصر على طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية المصرية بعد «تنسيق بين القيادتين».

ويوم الإثنين الماضي، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

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الدبيبة: المصابون سينقلون إلى إيطاليا وإسبانيا وتونس للعلاج

وصرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بأن المصابين سينقلون إلى إيطاليا وإسبانيا وتونس لتلقي العلاج، دون تحديد عددهم، فيما أشارت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» إلى أن روما ستستقبل 15 مصابا، في حين سينقل عشرة جرحى إلى إسبانيا، وستعالج تونس ستة.

وخلال زيارته الجرحى في مستشفى الحروق بطرابلس أمس، قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إنه تواصل مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، «الذي تعهد بالتنسيق لنقل 15 مصابًا (الأربعاء) لتلقي العلاج في مراكز متخصصة بإيطاليا».

وأدى حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.

نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى مصر للعلاج، 2 أغسطس 2022. (اللواء خالد المحجوب)

نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى مصر للعلاج، 2 أغسطس 2022. (اللواء خالد المحجوب)

نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى مصر للعلاج، 2 أغسطس 2022. (اللواء خالد المحجوب)

نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى مصر للعلاج، 2 أغسطس 2022. (اللواء خالد المحجوب)