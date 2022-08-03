ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتحدث عن اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقيم، مارك أندري فرانش، اليوم الأربعاء إنه «ناقش في أول زيارة له مع مسؤولين في بلدية مصراتة تحديات وإمكانات وفرص التنمية في المدينة».

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه «من المشجع أن اتفاقية المصالحة والسلام بين مصراتة وتاورغاء تحرز تقدما ونتائج كبيرة»، لكنه أشار إلى أنه «لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به».

اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة

وفي 19 يونيو العام 2017، صادق المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء على اتفاق مصالحة بعد نحو سبع سنوات من القطيعة. وفي الرابع من يوليو الماضي، طالب أهالي مدينة تاورغاء، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتنفيذ كل النقاط الواردة في اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة، وذلك تنفيذا لتعهدات قطعتها سابقا.

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الأهالي أشاروا إلى أن من بين هذه النقاط، جبر الضرر للمتضررين، وتعويض العائلات في ممتلكاتهم وبيوتهم ومنقولاتهم، أسوة بالمدن الأخرى في كل ربوع ليبيا، حسب بيان حمل توقيع مجلس حكماء والشورى تاورغاء.