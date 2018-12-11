ألمانيا تزيد مساهمتها في مشروع دعم الاستقرار بليبيا بقيمة 2.5 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 10:19 مساء

قالت السفارة الألمانية لدى ليبيا اليوم الثلاثاء، إن السفير الألماني أوليفر أوفتشا وقع يوم أمس الاثنين على زيادة مساهمة ألمانيا في مشروع دعم الاستقرار بليبيا بــ 2.5 مليون يورو، وفق ما نشرته السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت السفارة أن السفير شارك بعد التوقيع في اجتماع مجلس إدارة صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا بحضور المفوض بوزارة التخضيط بحكومة الوفاق الوطني طاهر الجهيمي وسفراء ومندوبي المجتمع الدولي المشاركين بالمشروع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي جرى تدشينه خلال العام 2016 إلى دعم وتعزيز قدرات بعض البلديات المستهدفة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا بمشاركة الجميع من نساء ورجال.

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