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نازحون بطرابلس يطالبون بتعويضات للعودة إلى منازلهم في تاورغاء

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الخميس 24 مارس 2022, 06:29 مساء
نازحون بطرابلس يطالبون بتعويضات للعودة إلى منازلهم في تاورغاء
الوقفة الاحتجاجية لعدد من نازحي تاورغاء في طرابلس، الأربعاء 23 مارس 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

نظم عدد من نازحي تاورغاء في مدينة طرابلس وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء، للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمدينتهم ومنازلهم ومنقولاتهم حتى يتسنى لهم العودة إليها.

وطالب المحتجون الجهات المسؤولة وعضو مجلس النواب عن تاورغاء بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم وتوصيل مطالبهم المشروعة إلى المسؤولين بالدولة والجهات المعنية بالخصوص.

ورفع النازحون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عدة لافتات كتب عليها: «نريد الصيانة والعودة لبيوتنا» و«قفل المخيمات مشروع وطني» و«نحن ليبيين كفانا ذل وإهانة» وغيرها من العبارات التي تدعو إلى حق العودة.

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تأتي الوقفة الاجحتجاجية بعد أيام من اجتماع رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، مع مسؤولين من وزارة الإسكان، لبحث آليات عودة نازحي تاورغاء من مصراتة، وتدشين وحدات سكنية لهم، وحل مشكلة سكن المتزوجين الجدد.

وفي 18 يناير دعا المجلس المحلي تاورغاء وزارة الإسكان إلى تطبيق قرار الحكومة رقم 375 لسنة 2021، الذي يتضمن صيانة الأحياء الشعبية بالمدينة لضمان عودة أعداد كبيرة تقطنها، وإنهاء حالة المخيمات.

الوقفة الاحتجاجية لعدد من نازحي تاورغاء في طرابلس، الأربعاء 23 مارس 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لعدد من نازحي تاورغاء في طرابلس، الأربعاء 23 مارس 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لعدد من نازحي تاورغاء في طرابلس، الأربعاء 23 مارس 2022. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لعدد من نازحي تاورغاء في طرابلس، الأربعاء 23 مارس 2022. (الإنترنت)
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