Atwasat

إردوغان يلتقي عقيلة صالح واللافي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 04:57 مساء
إردوغان يلتقي عقيلة صالح واللافي
إردوغان يتوسط عقيلة صالح واللافي، الثلاثاء 2 أغسطس 2022. (الرئاسة التركية)
alwasat radio

استقبل الرئاس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.

ووصل المستشار عقيلة صالح إلى أنقرة مساء أمس الإثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك بشأن العملية السياسية في ليبيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في حين لم يعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مسبقا عن وصول اللافي.

وقبيل لقاء إردوغان، اجتمع صالح مع رئيس مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) مصطفى شنطوب حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون بين المجلسين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

لقاء عقيلة صالح ورئيس البرلمان التركي
واعتبر شنطوب، أن الهدوء الذي يسود على الأرض في ليبيا يشكل «خطوة مهمة نحو الاستقرار، ويمهد الطريق للعملية السياسية»، مشددًا على ضرورة «تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها ليبيا». 

- رئيس البرلمان التركي خلال لقاء عقيلة: من المهم إعطاء رسائل مشتركة تدعو إلى ضبط النفس
- السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
- عقيلة صالح في أنقرة للاجتماع مع مسؤولين أتراك
- عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة

وقال شنطوب إن تطوير العلاقات البرلمانية يسهم في تحسين التعاون بين البلدين في كل المجالات، مذكرا في هذا السياق بتشكيل مجموعة الصداقة الليبية بمجلس الأمة التركي في أبريل من العام الماضي بمشاركة جميع ممثلي الأحزاب السياسية، منوها إلى أن هذه المجموعة تخطط لزيارة ليبيا، بما في ذلك المنطقة الشرقية. 

عقيلة يؤكد الحرص على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة
بدوره، شدد عقيلة على «الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والليبي»، والحرص على «إبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة» من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا.

وأوضح أن أولوية الحكومة الجديدة التي حصلت على ثقة مجلس النواب، هي «ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد»، مؤكدا أهمية دعم تركيا لليبيا في ضمان السلام والاستقرار. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»

ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!

أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!
بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)

بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل

شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير
التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع الاحتجاجات (شاهد)

التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع ...
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل

كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
شعب يغني للوطن

شعب يغني للوطن
أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها

شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة ...
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور

مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة ...
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يناقش مع العابد تنظيم سوق العمل الليبي
المنفي يناقش مع العابد تنظيم سوق العمل الليبي
البعثة الأممية تعزي في ضحايا «حادث بنت بية»
البعثة الأممية تعزي في ضحايا «حادث بنت بية»
رئيس البرلمان التركي خلال لقاء عقيلة: من المهم إعطاء رسائل مشتركة تدعو إلى ضبط النفس
رئيس البرلمان التركي خلال لقاء عقيلة: من المهم إعطاء رسائل مشتركة...
ضبط المتهم الثالث في قضية خطف مواطن لطلب فدية مالية في القره بوللي
ضبط المتهم الثالث في قضية خطف مواطن لطلب فدية مالية في القره ...
إردوغان يلتقي عقيلة صالح واللافي
إردوغان يلتقي عقيلة صالح واللافي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط ......
حملة تلقيح ضد فيروس «كورونا» في حي الأندلس وأجدابيا خلال الأسبوع الجاري
حملة تلقيح ضد فيروس «كورونا» في حي الأندلس وأجدابيا خلال ......
اللافي يوضح محاور لقائه وعقيلة صالح مع إردوغان في أنقرة
اللافي يوضح محاور لقائه وعقيلة صالح مع إردوغان في أنقرة...
إردوغان يلتقي عقيلة صالح واللافي
إردوغان يلتقي عقيلة صالح واللافي...
ضبط المتهم الثالث في قضية خطف مواطن لطلب فدية مالية في القره بوللي
ضبط المتهم الثالث في قضية خطف مواطن لطلب فدية مالية في القره......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط