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5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 02:58 مساء
5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة
اجتماع الدبيبة مع قيادات مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 27 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أعلنت بلدية مصراتة خمسة مخرجات للاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الأربعاء، مع وفد من البلدية، من بينها الاتفاق على دعم مركز علاج وغسيل الكلى عبر التعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأدوية والمشغلات والمتطلبات كافة بشكل مستمر.

وقالت البلدية في بيان، اليوم الخميس، إن وفدها المكون من أعضاء المجلس البلدي، ومديري القطاعات الحكومية، ورؤساء الفروع بالبلدية ومخاتير المحلات، التقوا الدبيبة في إطار الجهود المبذولة لحل المختنقات الإدارية والمالية.

وشملت مخرجات الاجتماع كذلك الاتفاق على «متابعة الإفراجات المالية لجميع موظفي القطاعات والجهات العامة بالبلدية، وصرف رواتب رؤساء الفروع البلدية ومخاتير المحلات»، فضلا عن «تفعيل قانون رواتب أسر الشهداء، وصرف رواتبهم عن السنوات الماضية وعلى فترات حسب ميزانية الدولة».

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الدبيبة يوضح شرط الانتخابات وإجراءات تغيير إدارة مؤسسة النفط
وقالت البلدية إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعهد خلال الاجتماع بالنظر «في صرف تعويضات لأصحاب المحلات التي تضررت بسبب الحريق الذي حدث في أفان مول».

بينما قالت منصة «حكومتنا» الرسمية في بيان، أمس الأربعاء، إن الدبيبة أوضح خلال الاجتماع، شرط إجراء الانتخابات، وكذلك الإجراءات المتخذة لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدًا أن هدف حكومته «هو الانتخابات»، قائلاً: «ما زلنا في انتظار القاعدة الدستورية حتى نقوم بالاستحقاق الوطني المهم المناط بالحكومة».

وأوضح الدبيبة للحاضرين الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة في تسمية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مجددًا التأكيد على أنه «جرى وفق السياق القانوني ومقترحات وزير النفط والغاز»، نافيًا أن تكون هذه الإجراءات «صفقة سياسية كما يحاول ترويجها البعض أو إملاءات دولية».

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