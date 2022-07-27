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في اجتماع مع قيادات مصراتة.. الدبيبة يوضح شرط الانتخابات وإجراءات تغيير إدارة مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 10:19 مساء
في اجتماع مع قيادات مصراتة.. الدبيبة يوضح شرط الانتخابات وإجراءات تغيير إدارة مؤسسة النفط
اجتماع الدبيبة مع قيادات مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 27 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مع قيادات مدينة مصراتة، شرط إجراء الانتخابات، وكذلك الإجراءات المتخذة لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان مجلس الوزراء، مجلس أعيان بلدية مصراتة وعميد وأعضاء المجلس البلدي، ومديرو القطاعات الحكومية بالبلدية، ورؤساء الفروع البلدية ومخاتير المحلات، وعدد من أسر الشهداء.

وقالت منصة «حكومتنا»، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع بدأ بكلمة لعميد بلدية مصراتة المكلف ثم كلمة لرئيس مجلس الأعيان وكلمة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وتخللته كلمات لعدد من الحضور.

مصراتة هدفها الانتخابات ولن تسمح بأي فتنة داخلها
وأكد عميد البلدية المكلف في كلمته «أن مدينة مصراتة كباقي المدن الليبية هدفها الأساسي إجراء الانتخابات واختيار سلطة تشريعية ورئاسية وحكومة تنفيذية عن طريقها، ودعم المدينة بكافة مكوناتها لحكومة الوحدة الوطنية».

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كما أكد رئيس مجلس الأعيان «أن مدينة مصراتة ضد الاقتتال والحروب، وستبذل كافة جهودها الاجتماعية بأن يكون الاستقرار عنوانًا لهذه المرحلة حتى الوصول للانتخابات»، مشددًا على أن «المدينة لن تسمح بأي فتنة داخلها».

شرط الانتخابات وإجراءات تغيير إدارة مؤسسة النفط
وأضافت منصة «حكومتنا» أن الدبيبة أكد، من جهته خلال كلمته، «أن هدف حكومة الوحدة الوطنية الانتخابات، ولازلنا في انتظار القاعدة الدستورية حتى نقوم بالاستحقاق الوطني المهم المناط بالحكومة».

كما أوضح الدبيبة للحاضرين الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة في تسمية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مجددًا التأكيد على أنه «تم وفق السياق القانوني ومقترحات وزير النفط والغاز»، نافيًا أن تكون هذه الإجراءات «صفقة سياسية كما يحاول ترويجها البعض أو إملاءات دولية».

اجتماع الدبيبة مع قيادات مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 27 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع قيادات مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 27 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع قيادات مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 27 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع قيادات مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 27 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع قيادات مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 27 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع قيادات مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 27 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع قيادات مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 27 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع قيادات مصراتة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 27 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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