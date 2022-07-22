Atwasat

تغيير مسار رحلات جوية لمطار مصراتة بديلا من معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 02:01 صباحا
تغيير مسار رحلات جوية لمطار مصراتة بديلا من معيتيقة
طائرة تابعة لخطوط «العالمية للطيران» في مطار مصراتة الدولي (صفحة المطار على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، عن استقبالها طائرات كانت متجهة إلى مطار معيتيقة الدولي.

وأفاد المكتب الإعلامي بمطار مصراتة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بتغيير مسار رحلة الخطوط الليبية رقم LN203 والقادمة من القاهرة لمطار مصراتة بديلاً عن مطار معيتيقة.

- شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح

وفي منشور آخر، أشارت إلى تغيير مسار رحلة خطوط «العالمية للطيران» المتجهة إلى معيتيقة والقادمة من بنغازي لمطار مصراتة.

وفي الأثناء، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإخلاء إدارة مطار معيتيقة المدارج، وإغلاق الأجواء، وتحويل الرحلات القادمة إلى مصراتة بشكل موقت.

اشتباكات طرابلس
ويبدو هذا الإجراء مرتبطا بالاشتباكات الدائرة في طرابلس، بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس»، والتي لا تزال مستمرة بشكل مكثف باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ونقلت «بوابة الوسط» عن شهود عيان قولهم إن دائرة الاشتباكات في طرابلس اتسعت، وباتت تدور من المنطقة المجاورة لسجن الجديدة حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي وجزيرة «عودة الحياة» التي أُنشئت منذ أشهر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022

متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022
البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز

بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس

بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي ...
بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر

بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر
عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»

عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»
رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء

النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء
«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات

«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات
عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة

عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية

حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا

تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا
مجلس الدولة: التصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية الإثنين المقبل

مجلس الدولة: التصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية الإثنين المقبل
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشكيل لجنة تسليم وتسلم لمجلس إدارة شركة الكهرباء
تشكيل لجنة تسليم وتسلم لمجلس إدارة شركة الكهرباء
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تبادل كثيف لإطلاق النار في محيط جزيرة الفرناج
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تبادل كثيف لإطلاق النار في محيط جزيرة ...
عقيلة صالح لوليامز: مجلس النواب قرر توحيد وتسمية من يتولى إدارة المناصب السيادية
عقيلة صالح لوليامز: مجلس النواب قرر توحيد وتسمية من يتولى إدارة ...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء...
البعثة الأممية تدعو للإفراج الفوري عن متظاهري «جمعة الغضب»
البعثة الأممية تدعو للإفراج الفوري عن متظاهري «جمعة الغضب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة...
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ليلة محاولة إخراج باشاغا بالقوة من مصراتة
شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ليلة محاولة إخراج باشاغا بالقوة......
تغيير مسار رحلات جوية لمطار مصراتة بديلا من معيتيقة
تغيير مسار رحلات جوية لمطار مصراتة بديلا من معيتيقة...
استمرار غلق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة لليوم الرابع على التوالي
استمرار غلق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة لليوم الرابع على ......
البعثة الأممية تدعو للإفراج الفوري عن متظاهري «جمعة الغضب»
البعثة الأممية تدعو للإفراج الفوري عن متظاهري «جمعة الغضب»...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط