شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح

القاهرة - بوابة الوسط

قال شهود عيان لـ«بوابة الوسط»، إن دائرة الاشتباكات في طرابلس اتسعت، وباتت تدور من المنطقة المجاورة لسجن الجديدة حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي وجزيرة «عودة الحياة» التي أُنشئت منذ أشهر.

وأفاد الشهود باستمرار الاشتباكات بشكل مكثف باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. كما أظهرت تسجيلات مصورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اندلاع النيران في إحدى البنايات.

نساء عالقات في قاعات أفراح

وفيما يشهد اليوم خميس ازدحامًا في قاعات الأفراح، أكدت مصادر متطابقة وجود نساء عالقات في عدد من قاعات الأفراح القريبة من من منطقة الاشتباكات.

- شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تبادل كثيف لإطلاق النار في محيط جزيرة الفرناج

وكان شهود عيان من سكان منطقة الفرناج أفادوا لـ«بوابة الوسط»، بحدوث تبادل كثيف لإطلاق النار في محيط جزيرة الفرناج، بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس».

كما تشير معلومات إلى أن سبب الاشتباكات بين الطرفين هو اعتقال جهاز الردع عنصرًا يتبع كتيبة «ثوار طرابلس» التي يقودها أيوب أبو راس.