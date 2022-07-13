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مؤسسة النفط: خليفة عبدالصادق يعتذر عن تكليفه وكيلا لوزارة النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 10:28 صباحا
مؤسسة النفط: خليفة عبدالصادق يعتذر عن تكليفه وكيلا لوزارة النفط
عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط خليفة رجب عبدالصادق، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، اعتذار عضو مجلس الإدارة خليفة رجب عبدالصادق عن تكليفه بمنصب وكيل عام وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال عبدالصادق، في بيان نشرته المؤسسة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، «اطلعت من خلال وسائل الإعلام على أخبار مفادها تعييني على وظيفة وكيل عام وزارة النفط، في ظل عضويتي بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتأكد ذلك مما ورد بالصفحة الرسمية» للوزارة.

وتابع: «أنا عن نفسي وبصفتي أحد العاملين بقطاع النفط والغاز الوطني منذ أكثر من 20 عامًا، أعتذر عن هذا التكليف، فنحن في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، وقطاع النفط بشكل خاص، في أمس الحاجة إلى المحافظة على وحدة القطاع وتماسكه والمحافظة عليه، والتمسك بالدور الفني المهني المحايد للمؤسسة وإدارتها الحالية بجدارة رغم العواصف التي مرت بها».

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وأكد «أهمية وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد، والتي تملي على المؤسسة أن تمارس دورًا حياديًا ومهنيًا وفعالًا في ظل إدارة موحدة تساهم في تحقيق الاستقرار لبلادنا»، معربًا عن أمله أن يجري التعامل مع القطاع وتلك الثروة «بمسؤولية كبرى وحكمة، بعيدًا عن الصراعات والتجاذبات والتدخلات، وحفاظًا على مصدر قوت الليبيين وحقوق الأجيال القادمة».

تسمية مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط
وأمس الثلاثاء، نشرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، قرار مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة برئاسة فرحات بن قدارة، خلفًا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.

ورحبت الوزارة، بالقرار الذي حمل رقم 642 لسنة 2022، وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار «المحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي».

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