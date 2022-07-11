ميناء مصراتة يستقبل 25 ألف طن من البنزين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العالمية للملاحة وصول الناقلة «أنوار ليبيا»، اليوم الإثنين، إلى ميناء مصراتة البحري محملة بـ25 ألف طن من وقود (البنزين 95)، لصالح شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وتعاني عدة مناطق في ليبيا جراء أزمة الوقود، تزامنًا مع الازدحام الذي تشهده محطات توزيع الوقود في العاصمة طرابلس. لكن الإدارة العامة للدعم المركزي اعتبرت أن الازدحام أمام محطات توزيع الوقود «غير مبرر ولا داعي له»، مشيرة إلى أن «مادة الوقود متوافرة بنوعيها بنزين وديزل بكافة المحطات».

- رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود: البنزين والغاز يغطيان الاحتياجات في طرابلس الكبرى

- باشاغا يشكل لجنة للبحث والتقصي في أزمتي الوقود والكهرباء

وفي الرابع من يوليو الجاري، طمأن رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز، اللواء بشير الأمين، المواطنين بتوافر البنزين والغاز، معلنًا أنهما يغطيان الاحتياج العام للمحطات في بلدية طرابلس الكبرى.

الناقلة الوطنية «أنوار ليبيا» في ميناء مصراتة (صفحة الشركة العالمية للملاحة على فيسبوك)

الناقلة الوطنية «أنوار ليبيا» في ميناء مصراتة (صفحة الشركة العالمية للملاحة على فيسبوك)