رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود: البنزين والغاز يغطيان الاحتياجات في طرابلس الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

طمأن رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز، اللواء بشير الأمين، اليوم الإثنين، المواطنين بتوافر البنزين والغاز، معلنا أنهما يغطيان الاحتياج العام للمحطات في بلدية طرابلس الكبرى.

وقال في مؤتمر صحفي، بالعاصمة طرابلس، إن «آلية التوزيع تسير في مواعيدها وفق ما هو مخطط من جهة الاختصاص، وتوجد في الميناء باخرة بسعة 34 مليون لتر».وأشار إلى «تعليمات اللجنة لشركات التوزيع والجهات الأمنية باستمرار فتح محطات الوقود على مدار 24 ساعة، داخل مدينة طرابلس الكبرى لتلبية احتياجات المواطنين من البنزين».

من جهة أخرى، قال الأمين، إن «الغاز متوفر، ويغطي احتياجات المواطنين بواقع 84 ألف و600 أسطوانة يوميا للسوق المحلية معبأة من شركة البريقة، نقاط تعبئة فورية».

الدبيبة والحويج

وفي وقت سابق، احتدم النقاش بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الاقتصاد والصناعة، محمد الحويج، عند الحديث عن أسباب أزمة الوقود التي تعاني منها المناطق الليبية، وذلك خلال جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، تزامنا مع الازدحام الذي تشهده محطات توزيع الوقود في العاصمة طرابلس.

فحين تحدث الحويج عن الخلل في نقل الوقود من المستودعات إلى المحطات، مشيرا إلى شكاوى أصحاب المحطات من وصول الشاحنات ناقصة حمولتها بما يتراوح بين 1000 و2000 لتر، طالب باستخدام تقنية «جي بي إس» والمقايسة لضبط عملية توزيع الوقود.

ورغم مطالبة الحويج منحه فرصة لاستكمال طرح فكرته، إلا أن الدبيبة قاطعه قائلا «هناك جهود كبيرة تبذلها شركة البريقة ولجنة متابعة أزمة الوقود والغاز لحل مشكلة نقص الوقود، والمشكلة في طريقها للعلاج».

لكن الوزير استكمل حديثه قائلا «أقترح أن يكون لشركة البريقة بعض المحطات والشاحنات للتوزيع»، وهو ما رفضه الدبيبة قائلا «لا بد من مشاركة القطاع الخاص في التوزيع، وعدم احتكار هذه الخدمة»، متابعا «المشكلة في التهريب وهو ما يحدث في القطاع العام والخاص على السواء، ونشجع لجنة متابعة قطاع الوقود على حل المشكلة».

وفي توقيت متزامن مع الاجتماع، اعتبرت الإدارة العامة للدعم المركزي أن الازدحام أمام محطات توزيع الوقود «غير مبرر ولا داعي له»، مشيرة إلى أن «مادة الوقود متوفرة بنوعيها بنزين وديزل بكافة المحطات».