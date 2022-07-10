Atwasat

الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 07:17 مساء
الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يتحدث في كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة. الأحد 10 يوليو 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
alwasat radio

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «حرية التعبير متاحة لكل الليبيين دون قيود وهذا أمر طبيعي وصحي»، لكنه استدرك بأن «الديمقراطية لها قيودها وقوانينها وقواعدها».

وشدد الدبيبة، في كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة، على أن «السلطات في الدولة تحمي من يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية. أما إحراق الممتلكات العامة والخاصة فهو مرفوض تمامًا»، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها جمعة الغضب الجمعة قبل الماضية، الأول من يوليو الجاري.

- «احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب عليها» دون أي تحرك لتنفيذ المطالب

وتابع الدبيبة وفق الفيديو الذي بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»: «لن أسمح بالعبث بمبنى بلدية مصراتة الذي أتحدث منه أو بغيره، والأجهزة الأمنية مهمتها حماية المجتمع وممتلكاته وممتلكات الدولة، وسنتصدى لمن يريد أن يعبث بهذه المقدرات».

وشهدت عدة مدن ليبية احتجاجات في الأول من الشهر الجاري، اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، تخللتها أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها، ومقار تابعة لعدة بلديات.

وقاد الاحتجاجات «تيار بالتريس» الشبابي الذي ارتدى خلال المظاهرات سترات صفراء، وقدم توصيات بأن تكون سلمية، داعيًا لتجنب التخريب ورفضه الدخول للمباني الحكومية وحرقها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد

خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة

بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا

هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور

بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل

بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف على آخر سعر للدولار في السوق الموازية قبل العيد
تعرف على آخر سعر للدولار في السوق الموازية قبل العيد
إصابات ذبح الأضاحي تتواصل.. تسجيل ٧٠ حالة في بني وليد
إصابات ذبح الأضاحي تتواصل.. تسجيل ٧٠ حالة في بني وليد
التربية والتعليم تستعد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي
التربية والتعليم تستعد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي
ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة
ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة
انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر شرق بني وليد
انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر شرق بني وليد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
المزيد
الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب
الدبيبة: الديمقراطية لها قيود.. ولن نسمح بالتخريب...
التغيير قادم لا محالة.. واحتجاجات الجمعة مؤشر على نهاية «النخب الطفيلية»
التغيير قادم لا محالة.. واحتجاجات الجمعة مؤشر على نهاية ......
تقرير فرنسي: الليبيون يعيشون مفارقات أغنى دولة وارتفاع مستوى الفقر
تقرير فرنسي: الليبيون يعيشون مفارقات أغنى دولة وارتفاع مستوى......
انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر شرق بني وليد
انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر شرق بني وليد...
ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة
ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط