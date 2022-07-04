Atwasat

«احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب عليها» بدون أي تحرك لتنفيذ المطالب

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 04 يوليو 2022, 09:49 مساء
«احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب عليها» بدون أي تحرك لتنفيذ المطالب
شباب ينتمون لـ«تيار بالتريس الشبابي» خلال مشاركتهم في الاحتجاج، الجمعة، أول يوليو 2022. (صفحة التيار على فيسبوك)
alwasat radio

تحاول الأجسام السياسية والأمنية في ليبيا مجاراة مطالب الشارع بعد أيام من اشتعال فتيل احتجاجات التي انطلقت الجمعة الماضي في عدة مدن، لكن دون أن يقدم المسؤولون ما يؤشر على الانصياع بشكل عملي لمطالب المحتجين بتغيير الأوضاع السياسية ورحيل جميع الأجسام التي تسببت في الوضع المعقد الذي يعيشه المواطنون حاليا.

حركة الاحتجاجات التي بدأت الجمعة رفعت مطالب اجتماعية وسياسية ودعت إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما استمرت الاحتجاجات في العاصمة طرابلس بين ليلة الأحد إلى الإثنين، لكنها لم تكن بتلك الحدة التي كانت عليها يوم الجمعة، حين أقدم غاضبون على اقتحام وحرق مقر مجلس النواب في طبرق، بجانب حرق مقرات حكومية في كل من ترهونة وسبها.

ويشارك في التظاهرات «تيار بالتريس» الشبابي الذي ارتدى خلال المظاهرات سترات صفراء وقدم توصيات بأن تكون سلمية، داعيا لتجنب التخريب ورفضه الدخول للمباني الحكومية وحرقها.

أزمات معيشية أججت الاحتجاج
وأشعلت أزمات الكهرباء وضعف القدرة الشرائية فتيل المظاهرات المطالبة برحيل جميع المؤسسات السيادية القائمة وإجراء الانتخابات خصوصا بعد فشل آخر جولات الحوار بين مجلسي النواب والدولة في العاصمة السويسرية جنيف في التوصل إلى اتفاق كامل حول القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات.

وما يؤجج الاحتقان الشعبي تفجّر فضائح الفساد بشكل يكاد يومي في أجهزة الدولة رغم رصد مليارات الدينارات لقطاعات الصحة وصيانة محطات الكهرباء وبناء أخرى إلى جانب دعم السلع الغذائية والوقود.

وكانت آخر القضايا المثيرة للجدل توجيه النائب العام أمرا بحبس سفير ليبيا في إيطاليا، وهو ممثل لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ويواجه السفير تهمة التعدي على مخصصات تقديم الخدمة الطبية لليبيين الموفدين لتلقي العلاج في مستشفيات إيطالية ومن ضمنهم أطفال.

أرقام صادمة لمن يعانون من انقطاع الكهرباء 
وفيما يحتج البعض، قدم وزير التخطيط المكلف بحكومة الدبيبة، محمد يوسف الزيداني، أرقاما اليوم الإثنين صدمت الكثيرين حول إجمالي ما أنفق على قطاع الكهرباء وهم يعيشون بدونها لأكثر من 16 ساعة يوميا.

وقال الوزير في اجتماع مجلس وزراء الحكومة اليوم إن فاتورة الإنفاق بلغت نحو 11 مليار و800 مليون دينار. ليتحدث الزيداني عن مبلغ آخر خصص للكهرباء، وهو 977 مليون دينار، لكنه لم يتمكن من إكمال حديثه؛ إذ قاطعه الدبيبة قائلا «هذه الأرقام تدينك وتديننا، حين يسمعها الناس الذين لا تصلهم الكهرباء».

وبسبب حالة الإحباط العام الناتج عن انقطاع الكهرباء وأزمات أخرى، دعا محتجون كل من المجلس الرئاسي و المجلس الأعلى القضاء لإعلان حالة الطوارئ وإنهاء سلطة جميع الأجسام السياسية والأمنية الحالية.

تحقيقات حول المتورطين في أعمال تخريب
وفي محاولة احتواء الغضب العام، أعلن وزير الداخلية بحكومة الدبية، خالد مازن، انه المسؤول عن منح «تيار بالتريس الشبابي»، رخصة للتظاهر في العاصمة طرابلس، يوم الجمعة الماضي.

كما تحدث مازن عن إجراء تحقيقات أمنية مع أشخاص تم القبض عليهم ممن تورطوا في أعمال تخريب وتدمير للمؤسسات العامة، مضيفا: «أصدرنا منشورات للقبض على أشخاص من خارج البلاد تحرض وتحرك في التظاهرات بهدف التخريب، وسنلاحقهم في الداخل والخارج».

 تجاوب لفظي من الدبيبة وعقيلة صالح مع المحتجين
وخلال اجتماع مجلس وزراء حكومته، قال الدبيبة إن «مطلب الشعب من وراء المظاهرات هو تغيير الوجوه الحالية، لافتا لعدم وجود وسيلة لتحقيق ذلك سوى الانتخابات، «لابد للشعب من أن يضع أوراقه في صناديق الاقتراع ويختار من يريد، سواء للبرلمان أو الرئاسة».

كما اتهم بعض الأطراف التي لم يسمها بالعمل على «الانفراد بالقرار في ليبيا»، معتبرا أن حكومته واجهت منذ توليها السلطة عدة عراقيل «على رأسها الفوضى وقفل حقول وموانئ النفط وعدم إقرار الميزانية».

بدوره، تحدث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن «حجم المعاناة التي يقاسيها الليبيون" بما فيها الكهرباء ومع عدم حل المصرف المركزي مشكلة السيولة والمرتبات»، حسبما أوضح في خلال مقابلة مع قناة «العربية» السعودية.

واتهم صالح حكومة الدبيبة بالفشل في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات. كما اتهم أنصار النظام السابق باقتحام مقر مجلس النواب في طبرق، ومتوعدا بمحاسبتهم وفق القانون.

وردا على عقية صالح، سارعت خلاله ما تسمى بـ«جبهة النضال الوطني» بقيادة أحمد قذاف الدم، إلى التنصل من حريق مقر المجلس، معربة عن «اندهاشها للاستنتاج السريع من عقيلة صالح قبل أن انتهاء التحقيقات».

وأضافت الجبهة: «ما يحدث في ليبيا الآن هو حراك شعبي لا يسوقه أحد، سوى الروح الوطنية، التي تؤكد بأن المعركة الواجبة اليوم هي معركة إنقاذ وطن، يتآكل كل صبح ويدير فيه الغرب الفوضى، طوال عقد من الزمن».

«القيادة»: لن نترك الشعب.. و«الرئاسي» في حالة انعقاد مستمر 
من جانبها، أعلنت قوات القيادة العامة أعلنت انحيازها لـ«الحراك الشعبي وتأييد مطالبه». واعتبرت أن «المطالب مشروعة في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وتدني الوضع المعيشي.. كما أننا لن نخذل الشعب ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث».

أما المجلس الرئاسي فقال إنه في حال انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وإنتاج سلطة منتخبة يرضون عنها، وأنه لن يخيب آمال الشعب في العيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائمين.

وتعليقا على الاحتجاجات، توقع مدير «مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط» في جنيف حسني عبيدي أن تؤدي المظاهرات الشعبية الجارية إلى «زعزعة الجمود السياسي بين مختلف الجهات الفاعلة... ليبيا تعيش الآن على إيقاع فورة شعبية معارضة لجميع مكونات النظام السياسي الحالي».

شباب ينتمون لـ«تيار بالتريس الشبابي» خلال مشاركتهم في الاحتجاج، الجمعة، أول يوليو 2022. (صفحة التيار على فيسبوك)
شباب ينتمون لـ«تيار بالتريس الشبابي» خلال مشاركتهم في الاحتجاج، الجمعة، أول يوليو 2022. (صفحة التيار على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024

رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها

عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ...
السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم

السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم
الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حمودة: الحكومة خصصت مليار دينار خلال عامين لصيانة محطات الكهرباء.. والاستهلاك زاد 1200 ميجاوات
حمودة: الحكومة خصصت مليار دينار خلال عامين لصيانة محطات ...
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
هل يكون التظاهر أداة ضغط لتعجيل الانتخابات؟.. عضو حراك «الفرصة الأخيرة» يجيب
هل يكون التظاهر أداة ضغط لتعجيل الانتخابات؟.. عضو حراك «الفرصة ...
بلحيق: تجمع شباب المنطقة الشرقية يدعم مجلس النواب ضد «المؤامرات»
بلحيق: تجمع شباب المنطقة الشرقية يدعم مجلس النواب ضد «المؤامرات»
«احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب عليها» بدون أي تحرك لتنفيذ المطالب
«احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب عليها» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
السيسي يتفق مع المنفي على ثلاث محددات لحل الأزمة الليبية
السيسي يتفق مع المنفي على ثلاث محددات لحل الأزمة الليبية...
اتفاق مصري ليبي لتسهيل التعامل المالي والجمركي لرجال الأعمال
اتفاق مصري ليبي لتسهيل التعامل المالي والجمركي لرجال الأعمال...
خمسة قرارات لحل مشكلات المركز الوطني للقلب بتاجوراء
خمسة قرارات لحل مشكلات المركز الوطني للقلب بتاجوراء...
«احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب عليها» بدون أي تحرك لتنفيذ المطالب
«احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب ......
بلحيق: تجمع شباب المنطقة الشرقية يدعم مجلس النواب ضد «المؤامرات»
بلحيق: تجمع شباب المنطقة الشرقية يدعم مجلس النواب ضد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط