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بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 12:03 صباحا
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
جانب من ورشة عمل في جامعة طرابلس حول مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. ( الإتحاد الأوروبي في ليبيا)
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نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل في جامعة طرابلس، لمناقشة آليات مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وذلك بحضور ممثلين عن الجامعات في جميع أنحاء ليبيا والقطاع الخاص الليبي.

ودار النقاش حول المهارات المطلوبة حاليًا في سوق العمل، وأين توجد الفجوات بين التعليم واحتياجات أصحاب العمل؟ وكيف يمكن التنسيق بشكل أفضل بين الوزارات والمؤسسات التعليمية والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتضييق هذه الفجوة؟ وما نوع الاستثمارات المطلوبة لتحسين ربط التعليم العالي بسوق العمل في ليبيا؟

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وجاءت الورشة التي أقيمت الأربعاء في جامعة طرابلس، بالتعاون مع وزارة التعليم التقني والفني ومشروع EU4PSL الممول من الاتحاد الأوروبي في ليبيا وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا.

حضور واسع
حضر الفاعلية وكيل وزارة التعليم العالي الدكتورة صالح الغول، وكيلة وزارة التربية والتعليم الدكتورة مسعودة الأسود،، وكيل وزارة التعليم التقني والفني الدكتور طاهر بن طاهر، مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمود الفطيسي، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لليبيا خوسيه اليغري، مديرة برامج في بعثة الاتحاد الأوروبي ليبيا لوسيا سانتوتشيوني.

ومن مؤسسة خبراء فرنسا حضر مدير البرامج جوليان شميت، ونائب مدير البرامج محمد الأسود، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد الرعيض، ومن جامعة جنوب البحر الأبيض المتوسط بتونس نادية القلال، وعبر تطبيق زووم، مدير اتحاد الجامعات المتوسطية بإيطاليا مارشيلو سكاليسي.

قدرات سوق العمل على استيعاب الخريجين
كما تخللت الورشة العديد من العروض المرئية والتوصيات من المشاركين في الحدث للتوصل إلى الآليات المناسبة التي تضمن استمرار قدرات سوق العمل على استيعاب خريجي الجامعات والمعاهد العليا.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عبر صفحتها على فيسبوك، إن الاتحاد يدعم من خلال مشروع EU4PSL المؤسسات الليبية لإنشاء تحالف بين التعليم العالي ومجتمع الأعمال في ليبيا، لزيادة فرص العمل للشباب الليبي.

جانب من ورشة عمل في جامعة طرابلس حول مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. ( الإتحاد الأوروبي في ليبيا)
جانب من ورشة عمل في جامعة طرابلس حول مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. ( الإتحاد الأوروبي في ليبيا)
جانب من ورشة عمل في جامعة طرابلس حول مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. ( الإتحاد الأوروبي في ليبيا)
جانب من ورشة عمل في جامعة طرابلس حول مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. ( الإتحاد الأوروبي في ليبيا)
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
جانب من ورشة عمل في جامعة طرابلس حول مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. ( الإتحاد الأوروبي في ليبيا)
جانب من ورشة عمل في جامعة طرابلس حول مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. ( الإتحاد الأوروبي في ليبيا)
جانب من ورشة عمل في جامعة طرابلس حول مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. ( الإتحاد الأوروبي في ليبيا)
جانب من ورشة عمل في جامعة طرابلس حول مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. ( الإتحاد الأوروبي في ليبيا)
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