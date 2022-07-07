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توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 04:33 مساء
توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات
مراسم التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة بين شركة الكهرباء و«إي جي» للطاقة البديلة، الخميس 7 يوليو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
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وقعت الشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم الخميس، «اتفاقية شراء طاقة» مع شركة «إي جي» للطاقة البديلة لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات، وفق ما أعلنته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الاتفاقية التي وقعت بمقر الشركة في طرابلس تأتي في إطار مساعيها وجهاز الطاقات المتجددة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن خطط زيادة الإنتاج وتوزيع مصادره.

استغلال مصادر الطاقة المتجددة
وأضافت وكالة الأنباء الليبية «وال» أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ سلسلة من المشروعات ضمن المخطط الاستراتيجي الموضوع لاستغلال المصادر المتاحة من الطاقة المتجددة في كافة مناطق ليبيا لتعزيز قدرات الشبكة العامة للكهرباء.

وأعلن جهاز الطاقات المتجددة بدء تنفيذ مشروع محطة السدادة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات مربوطة بالشبكة العامة للكهرباء في إطار التعاون المشترك القائم بين الجهاز والشركة العامة للكهرباء.

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وأشارت «وال» إلى أن جهاز الطاقات المتجددة يعمل مع كافة الجهات والقطاعات من أجل نشر ثقافة استخدام تقنيات الطاقات المتجددة.

وقبل ذلك، وقعت الشركة العامة للكهرباء أخيرا عددا من الاتفاقيات مع شركات متخصصة لبناء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مع شركة «دبليو سولار إنفستمنت» الإماراتية، و«توتال إنرجي» الفرنسية وذلك ضمن جهود الشركة لاستثمار الطاقات المتجددة وتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية والتغلب على العجز الحاصل في إنتاج الطاقة.

3 محطات للطاقة الشمسية في شكشوك وغدامس ويني وليد
وفي 30 مايو الماضي، وقعت شركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية المساهمة وبلدية جادو، مذكرة تفاهم لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات بمنطقة شكشوك غرب البلاد، بحسب ما أعلنته البلدية.

وفي يناير الماضي، حصلت شركة «إيه جي إنرجي»، ومقرها أيرلندا، على رخصة بناء أول محطة للطاقة الشمسية في مدينة غدامس بقدرة 200 ميغاوات من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

ووقعت بلدية بني وليد، وجهاز الطاقات المتجددة، في أغسطس 2021، عقد مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات بمنطقة تينياي، سيتم ربطها مع الشبكة العامة للكهرباء في البلدية وتكون قابلة للزيادة والتطوير.

مراسم التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة بين شركة الكهرباء و«إي جي» للطاقة البديلة، الخميس 7 يوليو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
مراسم التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة بين شركة الكهرباء و«إي جي» للطاقة البديلة، الخميس 7 يوليو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
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