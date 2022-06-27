شركة الكهرباء توقع مع «دبليو سولار» الإماراتية مذكرة لبناء محطات للطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الشركة العامة للكهرباء مع شركة «دبليو سولار إنفستمنت» الإماراتية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة الخضراء في ليبيا؛ لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وستستهدف الشركة الإماراتية تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بإنتاج 500 ميغاوات في مرحلته الأولى، مع هدف طويل الأجل يبلغ 2000 ميغاوات، وستمتلك تلك المشاريع لمدة 25 سنة، تبيع خلالها صافي الطاقة الموردة إلى الحكومة الليبية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، وئام العبدلي، الذي وقع المذكرة في أبوظبي، إنها «مهمة للإصلاح الاقتصادي لقطاع الطاقة المتجددة في ليبيا».

إطلاق العنان للاستثمار في الطاقة المتجددة

وأضاف أن «الحكومة الليبية أظهرت نية جادة لتطوير الطاقة المتجددة، بالبدء في إطلاق العنان للاستثمارات فيها»، مردفا أن وجود شريك مثل «دبليو سولار» سيساعد في تسريع أجندة الطاقة الخضراء الوطنية.

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ووصف الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية، ظفر محمد، الاتفاقية بـ«التاريخية» للشركة، حيث تتطلع إلى تنمية عملياتها في أفريقيا، وإقامة علاقات طويلة الأمد مع الشركاء الرئيسيين.

وتابع: «من خلال مذكرة التفاهم هذه، تدخل الشركة مرحلة نمو جديدة، ونحن ملتزمون بنقل هذا التعاون إلى المستوى التالي». وبحلول العام 2030، تهدف ليبيا إلى أن تنتج 22% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، كما تعمل في تنفيذ خطة عمل وطنية لكفاء الطاقة.