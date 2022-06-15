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إطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 11:46 مساء
إطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا
جانب من تدشين أول مشروع للطاقة الشمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات. (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع للطاقة الشمسية في منطقة السدادة بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الطاقات المتجددة وعضو مجلس إدارة الشركة والمدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة «توتال إنرجي» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات.

وقالت الشركة إن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك مع جهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية.

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الخطة الاستراتيجية لسنة 2022
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة وئام العبدلي، في كلمته، أن هذا المشروع هو الأول والأضخم في ليبيا. فيما شدد رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أن المشروع يسعى لمواكبة التطور واستغلال مصادر الطاقة النظيفة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لسنة 2022 والتي تهدف الى إدماج ما قيمته 25% من القدرات الإنتاجية.

وأعرب المدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة «توتال إنرجي» عن شكره للشركة العامة للكهرباء واللجنة التى جرى تكليفها للتحاور مع الشركة.

جانب من تدشين أول مشروع للطاقة الشمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات. (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)
جانب من تدشين أول مشروع للطاقة الشمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات. (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)
جانب من تدشين أول مشروع للطاقة الشمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات. (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)
جانب من تدشين أول مشروع للطاقة الشمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات. (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)
جانب من تدشين أول مشروع للطاقة الشمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات. (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)
جانب من تدشين أول مشروع للطاقة الشمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات. (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)
جانب من تدشين أول مشروع للطاقة الشمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات. (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)
جانب من تدشين أول مشروع للطاقة الشمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات. (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)
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