الدبيبة يوقف مجلس إدارة شركة الكهرباء عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري، وتكلف مدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل مديرا عاما موقتا للشركة يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.

ونصت المادة الأولى من قرار الدبيبة رقم (288) لسنة 2022 بالخصوص على أن «يوقف موقتا عن العمل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ويحال للتحقيق الإداري، وتدار الشركة إلى حين انعقاد جمعيتها العمومية بمدير عام».

تكليف محمد إسماعيل مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء

وسمى الدبيبة في المادة الثانية من القرار «محمد إبراهيم بن إسماعيل مديرا عاما موقتا للشركة العامة للكهرباء ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء».

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لجنة التحقيق مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

وشكل الدبيبة بموجب المادة الثالثة من القرار لجنة تحيق برئاسة وزير التخطيط المكلف وعضوية كل من وزير الحكم المحلي وعضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء وعضو عن الجمعية العمومية للشركة على أن «يسميه رئيسها».