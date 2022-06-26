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الدبيبة يوقف مجلس إدارة شركة الكهرباء عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 07:23 مساء
الدبيبة يوقف مجلس إدارة شركة الكهرباء عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
اجتماع الدبيبة مع المدير العام الموقت للشركة العامة للكهرباء محمد إسماعيل. (حكومتنا)
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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري، وتكلف مدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل مديرا عاما موقتا للشركة يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.

ونصت المادة الأولى من قرار الدبيبة رقم (288) لسنة 2022 بالخصوص على أن «يوقف موقتا عن العمل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ويحال للتحقيق الإداري، وتدار الشركة إلى حين انعقاد جمعيتها العمومية بمدير عام».

تكليف محمد إسماعيل مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء
وسمى الدبيبة في المادة الثانية من القرار «محمد إبراهيم بن إسماعيل مديرا عاما موقتا للشركة العامة للكهرباء ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء».

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لجنة التحقيق مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء
وشكل الدبيبة بموجب المادة الثالثة من القرار لجنة تحيق برئاسة وزير التخطيط المكلف وعضوية كل من وزير الحكم المحلي وعضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء وعضو عن الجمعية العمومية للشركة على أن «يسميه رئيسها».

مهام لجنة التحقيق مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء
وحدد الدبيبة في المادة الرابعة من القرار 3 مهام للجنة التحقيق الإداري مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء «في أسباب استمرار أزمة انقاع الطاقة الكهربائية وخصوصا فيما يلي:
1- التحقيق في تأخر الشركة بإدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة سابقا.
2- التحقيق في استخدام المبالغ المخصصة للشركة خلال العام 2021 لحل أزمة الطاقة الكهربائية في ظل عدم وجود ما يقابلها من نتائج.
3- التحقيق في عدم استكمال الإجراءات التعاقدية بمشروعات الصيانة الدورية والوقائية والمشروعات الجديدة.

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