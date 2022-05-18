«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مبدئية مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 500 ميغاوات بمنطقة السدادة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك مع جهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية في إدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة لرفع القدرات الكهربائية بالشبكة الليبية. وأضافت أن هذا هو أول المشاريع المستهدف تنفيذها من مصادر الطاقات المتجددة لدعم الشبكة الكهربائية.

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وكانت شركة «توتال» الفرنسية وقعت اتفاقيتين منفصلتين مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والشركة العامة للكهرباء، لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس يوم 23 نوفمبر الماضي.

جانب من توقيع الاتفاقية (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)