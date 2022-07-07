شاهد في «هذا المساء»: مبادرة سيف القذافي بين مناهض ومؤيد.. والمنفي يخرج من «الظل»

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على المبادرة التي طرحها سيف الإسلام القذافي لحل الأزمة السياسية، والتي تدعو جميع الشخصيات السياسية للانسحاب من الساحة وهو أولهم، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تفرز وجوهًا جديدة يختارها الليبيون، وفق ما أعلن محاميه خالد الزايدي.

وتزامنت مبادرة سيف الإسلام القذافي مع إعلان المجلس الرئاسي مبادرة تتمثل في تكليف عضو المجلس عبدالله اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

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درجة حرارة الجو الذي تزامن مع انقطاع الكهرباء زاد لهيب الشارع ضد النخبة السياسية، ومعها هبطت المبادرات من كل صوب، في حين يرد الشارع بأن طارحي المبادرات هم المعنيون بخطاب الرحيل، فماذا عن توقيت هذه المبادرات وما حدودها وإلى أين سينتهي بها المستقر، كلها أسئلة طرحها البرنامج على كل من: الأكاديمي والمحلل السياسي عثمان البدري، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي عصام الزبير، ورئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان.