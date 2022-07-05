Atwasat

سيف القذافي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 11:07 مساء
سيف القذافي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
سيف الإسلام القذافي في فرع المفوضية العليا للانتخابات بسبها, 14 نوفمبر 2021. (المفوضية)
alwasat radio

أعلن خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، اليوم الثلاثاء، عن طرح موكله مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، تدعو جميع الشخصيات السياسية للانسحاب من الساحة وهو أولهم، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تفرز وجوها جديدة يختارها الليبيون.

الخيار الأول
وقال الزايدي، في مداخلة مع قناة «العربية السعودية، إن المبادرة وضعت خيارين، الأول أن تقوم جهة محايدة بوضع الترتيبات الإدارية والقانونية لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عاجلة غير إقصائية يشارك فيها الجميع، لكن «هذا الخيار يبدو صعبًا في ظل الظروف الحالية».

الخيار الثاني
وأوضح أن الخيار الثاني يتمثل في «انسحاب الشخصيات السياسية الحالية من العملية الانتخابية بشكل جماعي بدون استثناء وإفساح المجال أمام شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر انتخابات شفافة، كمحاولة أخيرة للحل السلمي، باعتبار أن الخلاف يدور حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومحاولة وضع شروط لإقصاء شخصيات بعينها».

مبادرة سابقة
وتابع محامي القذافي: «قدمنا مبادرة سابقة لكل الأطراف السياسية وبعثة الأمم المتحدة لصعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية تنص على إجراء انتخابات برلمانية وتأجيل الانتخابات الرئاسية على أن يشكل البرلمان الجديد الحكومة وهي التي تشرف على الانتخابات الرئاسية، لكن جرى رفض هذه المبادرة».

- «الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
- 31 حزبا يفوضون «الرئاسي» بتسلم زمام الأمور وإجراء الانتخابات نهاية العام
- عقيلة صالح: استمرار حكومة الدبيبة استهانة بالشعب الليبي
- مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا

مبادرة المجلس الرئاسي
وتتزامن هذه المبادرة مع إعلان المجلس الرئاسي عن مبادرة تتمثل في تكليف عضو المجلس عبدالله اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

لكن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تفاعل بشكل سريع مع هذه الخطوة بإطلاق تصريحات تشكك في شرعية المجلس الرئاسي، باعتباره منتهي الصلاحية مع انتهاء خارطة الطريق في نهاية يونيو الماضي.

وفي وقت سابق، علمت «بوابة الوسط» من مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، أن 31 حزبًا سياسيًا فوضت المجلس «بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورًا»، إضافة إلى «تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تقدم مكافآت مقابل معلومات عن الشحنات غير المشروعة في الشرق الأوسط

أميركا تقدم مكافآت مقابل معلومات عن الشحنات غير المشروعة في الشرق الأوسط
فتح تحقيق بسبب انتهاء مباراتين لكرة القدم «91-1» و«95-صفر»

فتح تحقيق بسبب انتهاء مباراتين لكرة القدم «91-1» و«95-صفر»
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»
الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»

الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»
اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما

اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»

مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»
(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب ...
«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من ...
مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي»: مصلحة الجمارك لم تورد أي مبالغ خلال يونيو
«المركزي»: مصلحة الجمارك لم تورد أي مبالغ خلال يونيو
«المركزي»: 3.5 مليار دولار خسائر مباشرة ناجمة عن إقفال النفط
«المركزي»: 3.5 مليار دولار خسائر مباشرة ناجمة عن إقفال النفط
عقيلة صالح: استمرار حكومة الدبيبة استهانة بالشعب الليبي
عقيلة صالح: استمرار حكومة الدبيبة استهانة بالشعب الليبي
بعد حضورها عرضا عسكريا.. تبون يستقبل المنقوش
بعد حضورها عرضا عسكريا.. تبون يستقبل المنقوش
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
سيف القذافي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
سيف القذافي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا...
«المركزي»: 11.8 مليار دولار إجمالي إيرادات النقد الأجنبي منذ بداية العام
«المركزي»: 11.8 مليار دولار إجمالي إيرادات النقد الأجنبي منذ......
عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق...
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات ......
بعد حضورها عرضا عسكريا.. تبون يستقبل المنقوش
بعد حضورها عرضا عسكريا.. تبون يستقبل المنقوش...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط