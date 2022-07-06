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«الكهرباء»: فصل التيار عن 4 مناطق جنوب غرب طرابلس غدا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 08:50 مساء
«الكهرباء»: فصل التيار عن 4 مناطق جنوب غرب طرابلس غدا
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي عن أربع مناطق جنوب غرب طرابلس، لمدة خمس ساعات غدا الخميس، نظرا للقيام بأعمال صيانة.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الفنيين سيقومون غدا الخميس بأعمال غسيل وتنظيف العوازل لخط نقل الطاقة (الزهراء/العجيلات) جهد 220 ك.ف.

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وأضافت أن ذلك يتطلب فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محول الجامعة جهد 11/30/220 ك.ف المركب على الخط نفسه، وذلك لتأمين موقع العمل على تمام الساعة 08:00 صباحا إلى الساعة 13:00 مساء، وبالتالي ستفقد المناطق التالية التغذية وهي: (بئر ترفاس – بئر زنيوبة – الجامعة -البرناوي).

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