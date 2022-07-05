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شركة الكهرباء: عودة التيار إلى تاجوراء بعد إجراء صيانة في وقت قياسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 08:44 صباحا
شركة الكهرباء: عودة التيار إلى تاجوراء بعد إجراء صيانة في وقت قياسي
خلايا محروقة في غرفة محولات بتاجوراء، 4 يوليو 2022، (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاح فرق الصيانة التابعة لدائرة شرق طرابلس، بإدارة الجهد المتوسط في العاصمة، في إرجاع التغذية الكهربائية لمنازل المواطنين بمنطقة الحي الصناعي تاجوراء، وذلك في زمن قياسي.

ونفذ الفريق أعمال صيانة شملت استبدال خلايا محروقة بمحطة «30 الأمهات» بالمنطقة، وتشغيل خطوط «11 ك ف» والتحميل عليها، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

كما بدأ أمس التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية الاستعجالي.

- بالصور: التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس
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وأشارت الشركة في بيان إلى أنه سيجري إدخالها للخدمة خلال اليومين المقبلين بعد الانتهاء من مراحل التشغيل النهائي بقدرة 185 ميغاوات.

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