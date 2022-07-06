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«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 02:37 مساء
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فرج مجاهد ومن خلفه مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بالوزارة ناصر الطرشاني في مؤتمر صحفي، 6 يوليو 2022، (صورة من بث مباشر)
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أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع، فرج مجاهد استلام الوزارة الدفعة الأولى من بطاقات صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة «إيفاء»، من مصرف الجمهورية.

وقال مجاهد إن الوزارة ستنظم احتفالية، مساء اليوم الأربعاء، لتسليم تلك بطاقات «إيفاء» إلى رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية، ومن ثم ستُوزّع على المستحقات، حسب كلمة في مقطع فيديو منشور على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وأضاف أن تلك المنحة «ستُصرف لأول مرة منذ صدور القانون 27 لسنة 2018»، مؤكدًا أنها «أنجزت في وقت قياسي»، ولفت إلى أن الوزارة ستستلم باقي دفعات البطاقات بعد عطلة عيد الأضحى.

من جانبه، صرح مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بالوزارة ناصر الطرشاني، بأنهم عكفوا على تجهيز البيانات ومطابقتها بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات، مشيرًا إلى «استبعاد من لديهن راتب أو معاش»، وأشار إلى أن الدفعة الأولى ستوزع على نحو 100 بلدية.

مليون و330 ألف مواطنة يستفدن من المنحة
وتستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

- «الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
- توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
- مليون و330 ألف مواطنة يستفدن من منحة الزوجة والبنات

وبلغ إجمالي القيمة المستحقة لمنحة غير المتزوجة فوق سن 18 عامًا خلال سنة 2021، 492 مليونًا وألفًا و200 دينار، وهي نفس القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري.

في حين سجلت القيمة المستحقة لمنحة المتزوجة، مليارًا و657 مليونًا و20 ألفًا و600 دينار خلال العام الماضي، و828 مليونًا و510 آلاف و300 دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.

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