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المعداني يحمل البعثة الأممية ولجنة «5+5» مسؤولية إغلاق الطريق الساحلي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 06 يوليو 2022, 01:22 صباحا
المعداني يحمل البعثة الأممية ولجنة «5+5» مسؤولية إغلاق الطريق الساحلي
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (الإنترنت)
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حمل عميد بلدية سرت مختار المعداني بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا ولجنة «5+5» مسؤولية إغلاق الطريق الساحلي بالسواتر الترابية عند منطقة الكيلو 60 غرب مدينة سرت.

وطالب المعداني، في تسجيل مصور نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك»، المجلس البلدي مصراتة بالتواصل مع المجموعة التي قامت بإقفال الطريق الساحلي لحل المشكلة، مشيرًا إلى أن الطريق الساحلي له أهمية استراتيجية لكل الليبيين، حيث يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب ومدينة سرت حلقة وسط.

آثار كارثية جراء إغلاق الطريق
وأشار عميد بلدية سرت إلى تضرر المرضى وكبار السن والأطفال وعابري الطريق الساحلي ومن التجار وشاحنات نقل الوقود والغاز والإسعاف، لافتا إلى أن الهدف من إقفال الطريق هو عزل مدينة سرت.

وقال إن إقفال الطريق الساحلي تسبب في مشاكل كبيرة للمواطنين، من بينها ازدحام بمحطات الوقود ونقص البنزين في المدينة وخسائر التجار.

- البعثة الأممية تعرب عن قلقها البالغ بشأن الإغلاق المتقطع للطريق الساحلي غرب سرت
- إغلاق الطريق الساحلي غرب سرت بسواتر ترابية

تعليق بعثة الأمم المتحدة
وفي وقت سابق اليوم أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء «التقارير التي تفيد بإغلاق متقطع للطريق الساحلي غرب سرت»، مؤكدة «ضرورة إبقاء هذا الطريق الحيوي مفتوحًا من كلا الاتجاهين لضمان حرية تنقُّل الأشخاص والبضائع بين المدن» وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأثنت البعثة في بيانها على اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لجهودها الدؤوبة لحماية اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، داعية «جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد».

وقبل يومين قامت «جماعات مسلحة من مصراتة» بإغلاق الطريق الساحلي بالسواتر الترابية عند منطقة الكيلو 60 غرب مدينة سرت، وكذلك عند بوابة الكراريم، 20 كيلو مترًا شرق مصراتة.

ويؤثر إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة على تنقل المواطنين الذين سيضطرون إذا طال وقت الإغلاق إلى البحث عن طرق بديلة ستكون أطول للوصول إلى وجهتهم في سرت أو المنطقة الغربية.

وأعيد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها في 30 يوليو الماضي، فيما أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أن الطريق يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، والتي ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية» و«حيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة بالطريق.

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