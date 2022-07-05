مصرف الجمهورية يؤكد توفر السيولة بكافة فروعه...

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية، محمد سعيد، توفُّر السيولة النقدية بكافة فروع المصرف، مطمئنًا المواطنين بعدم وجود داعٍ للازدحام أمام المصرف وفروعه لأن ساعات العمل بالمصرف تمتد يوميًا من الساعة الـ9 والنصف صباحًا إلى الساعة الـ3 والنصف ظهرًا.
وأوضح سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان المواطنين السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و1200 دينار أسبوعيا و2000 شهريًا.
- توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
ووقعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف الجمهورية عقدًا لإطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.
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