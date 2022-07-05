مصرف الجمهورية يؤكد توفر السيولة بكافة فروعه

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية، محمد سعيد، توفُّر السيولة النقدية بكافة فروع المصرف، مطمئنًا المواطنين بعدم وجود داعٍ للازدحام أمام المصرف وفروعه لأن ساعات العمل بالمصرف تمتد يوميًا من الساعة الـ9 والنصف صباحًا إلى الساعة الـ3 والنصف ظهرًا.

وأوضح سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان المواطنين السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و1200 دينار أسبوعيا و2000 شهريًا.

- توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

ووقعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف الجمهورية عقدًا لإطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.