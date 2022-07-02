«الرئاسي»: المنفي ونورلاند يؤكدان أهمية التهدئة.. وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وسفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، أهمية التهدئة في هذه المرحلة، والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، لتجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأشار البيان إلى اتصال هاتفي جمع المنفي ونورلاند، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وخاصة الأوضاع الأخيرة في ليبيا في إشارة إلى المظاهرات التي اندلعت في عدة مدن، أمس الجمعة.

وخلص اللقاء إلى التشديد على «التزام الجميع بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للضرر، مع التأكيد على حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن أرائهم، والاستماع إلى مطالبهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية».

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وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.

واشنطن «قلقة» من الجمود السياسي في ليبيا

بدوره قال نورلاند في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر» إنه عبر للمنفي عن «قلق» الولايات المتحدة العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي في ليبيا، معتبرا أنه السبب في «مشاهد الاضطرابات» التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، أمس الجمعة، مؤكدا أهمية «الحوار والتسوية» للوصول إلى الانتخابات.

وأضاف نورلاند: «من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد، وأي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف»، مؤكدا أنه «فقط الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين هي التي تحدّد معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي».

ورحب السفير الأميركي بصوت المجلس الرئاسي في الدعوة إلى مثل هذه التسوية، وحث القادة السياسيين الليبيين عبر الطيف السياسي وداعميهم الأجانب على «اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم في مستقبل البلاد».