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نورلاند لـ«المنفي»: فقط الحوار والتسوية يحددان معالم الطريق للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 08:42 مساء
نورلاند لـ«المنفي»: فقط الحوار والتسوية يحددان معالم الطريق للانتخابات
صورة مركبة تضم كل من المنفي ونورلاند. (الإنترنت)
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عبر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، عن «قلق» بلاده العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي في ليبيا، معتبرا أنه السبب في «مشاهد الاضطرابات» التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، أمس الجمعة، مؤكدا أهمية «الحوار والتسوية» للوصول إلى الانتخابات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه نورلاند من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونشر تفاصيله السفير الأميركي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر».

وقال نورلاند: «من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد، وأي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف»، مؤكدا أنه «فقط الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين هي التي تحدّد معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي».

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ورحب السفير الأميركي بصوت المجلس الرئاسي في الدعوة إلى مثل هذه التسوية، وحث القادة السياسيين الليبيين عبر الطيف السياسي وداعميهم الأجانب على «اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم في مستقبل البلاد ».

مظاهرات احتجاجية وأعمال عنف
وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.

بدوره، قال المجلس الرئاسي في بيان، إنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون».

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