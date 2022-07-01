الأمم المتحدة: وليامز تقدم تقريرا للأمين العام حول «السبل البديلة» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك إن المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز تقوم حاليًا بإعداد تقرير كامل سيقدم إلى الأمين العام عن الاجتماعات التي عقدتها مع الليبين في الفترة الأخيرة، على أن يشمل التقرير توصياتها و«السبل البديلة».

وأشار دوغاريك في بيان الخميس، إلى الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الثلاثة الماضية في جنيف بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للتشاور حول المسار الدستوري، لافتا إلى استمرار الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

خلاف حول شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية

وأوضح البيان أن وليامز أصدرت بيانا عن الاجتماعات ذكرت فيه أن «المجلسين توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن عدد من القضايا التي طال أمدها»، منوهة بأنه «على الرغم من التقدم الذي جرى إحرازه في مفاوضات هذا الأسبوع بين رؤساء المجالس المعنية ، لا يزال الخلاف قائمًا حول الشروط الأهلية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الأولى».

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ضرورة تجاوز الخلاف بين مجلسي النواب والدولة في أقرب وقت

وحثت وليامز المجلسين على «تجاوز الخلاف في أقرب وقت ممكن. كما تواصل حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم القيام بأي عمل متسرع، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار»، حسبما ذكر الناطق الأممي.

ومساء الخميس، أعلن مجلس النواب أن اجتماعات جنيف التي عقدت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بحضور وليامز «جاءت معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية»، مشيرا إلى أن اللقاء المقبل مع المجلس الأعلى للدولة سيكون بعد عيد الأضحى مباشرة.