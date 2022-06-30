السفارة الأميركية تهنئ وليامز على «التقدم المحرز» في جنيف.. وتمديد دورها بالأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الخميس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، على «التقدم المحرز» في محادثات جنيف، و«تمديد دورها» في الأمم المتحدة.

وتحدثت وليامز في بيان، الخميس، عن توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى «توافق غير مسبوق» بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة بشأن المسار الدستوري، لكنها كشفت «نقطة خلافية» بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على «تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة».

وحثت السفارة الأميركية في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»، مجلسي النواب والأعلى للدولة على «سد الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية» حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

كما حضت السفارة على استمرار الهدوء، وحذرت من «من أي جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف».

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«توافق غير مسبوق» بشأن غالبية النقاط

وأشارت وليامز في بيانها، إلى توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى «توافق غير مسبوق» بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها، وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.

واعتبرت أن «التقدم المحرز» خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة، وهذه الجولة في جنيف يعتبر «إنجازا مهما»، لكنها أكدت أن ذلك «ليس كافيا» كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة.

وحثت المستشارة الأممية المجلسين على «تجاوز الخلافات» المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، وشددت على حث جميع الأطراف في ليبيا على «عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار».

وقالت وليامز إن «المساعي الحميدة للأمم المتحدة قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي، ويضع حدا للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد».