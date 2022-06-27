صنع الله يطلع اللافي على عدد من الملفات الخاصة بالمؤسسات والشركات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على «عدد من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية، وسير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء اللافي وصنع الله الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، ظهر اليوم الإثنين، بحضور عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، خصص لمتابعة عمل المؤسسة الوطنية للنفط، واستعراض بعض الإشكاليات التي تواجهها.

حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل مؤسسة النفط

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي أكد خلال الاجتماع، على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل المؤسسة الوطنية للنفط «لما تمثله من أهمية كبيرة، كون النفط المورد الأساسي للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود لضمان النهوض بهذا القطاع المهم».

- صنع الله: ندرس إعلان حالة القوة القاهرة في خليج سرت

- وليامز: نحتاج إلى إدارة عوائد النفط «لخفض شهية التنافس على السلطة» والدفع نحو الانتخابات

- الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية: فقدان 1000 ميغاوات كهرباء بسبب إقفالات النفط

- الدبيبة يرد على طلب تغيير إدارة مؤسسة النفط: المسألة الآن طرح أسماء ودراسة سير ذاتية

ويأتي اللقاء في وقت يعاني فيه قطاع النفط من إغلاق عدد من الحقول وموانئ النفط منذ منتصف ابريل الماضي، على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، بعدما كلف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة له.

مؤسسة النفط تدرس إعلان حالة القوة القاهرة في خليج سرت

وفي وقت سابق اليوم، قال صنع الله، إن المؤسسة «تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ 72 الساعة المقبلة في منطقة خليج سرت، ما لم يُستأنف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية بها».

ودعا صنع الله في بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» جميع الأطراف إلى «الحكمة وتغليب مصلحة البلاد، والسماح بتدفق النفط، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد، والتمسك بسيادة ليبيا».

صنع الله يتعهد بالتصدي للإغلاقات ومحاولة شيطنة قطاع النفط

ولفت صنع الله في بيانه إلى أن «هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس»، في إشارة إلى إغلاق ميناءي الزويتينة والبريقة و6 حقول نفطية أخرى، بينها الشرارة والفيل جنوب غرب البلاد، وموافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد صنع الله في بيانه أنه لن يقف مكتوف الأيدي، متعهدا بالتصدي لتلك المحاولات «وفق الأطر القانونية».