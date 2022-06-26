شركة سرت: نتواصل مع «الكهرباء» لتوفير كميات الغاز المطلوبة «حسب المتاح»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أنها في تواصل دائم وتعاون مستمر مع الشركة العامة للكهرباء، لتوفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات «حسب المتاح».

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عبدالله إبراهيم اشويقي، في بيان اليوم، إلى أن العمل جار على إعادة تشغيل حقل الساحل، فور الانتهاء من إصلاح منظومة التحكم في تشغيل معمل الغاز، والتي أثرت بشكل جزئي على إمدادات الغاز بحوالي 30 مليون قدم مكعب خلال اليومين الماضيين فقط.

وتابع أنه لضمان توفير الكميات المطلوبة لتوليد الكهرباء فإن هذا الأمر يتطلب إعادة ضخ الغاز من محطة 103 التابعة لشركة الزويتينة للنفط، والتي تبلغ حوالي 160 مليون قدم مكعب يوميًا.

اضطراب تشغيل الشبكة الكهربائية بسبب نقص تزويدات الغاز

والجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اضطراب تشغيل الشبكة الكهربائية بسبب نقص إمدادات الغاز المغذي لمحطات توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وأشارت الشركة في منشور إلى «فقد 300 ميغاوات من القدرات الإنتاجية وحدوث اضطراب في تشغيل الشبكة الكهربائية تسبب في خروج بعض الوحدات»، منوهة باستمرار العمل منذ أمس الخميس على إعادة دخول الوحدات على الشبكة، معبرة عن الأمل من المواطنين بالمساهمة في الترشيد للتقليل من الأحمال.

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من جانبه، أكد إشويقي أن من أهم أولويات الشركة المحافظة على استمرار تزويد الغاز للمستهلكين بالكميات المتوفرة والضغوط المطلوبة، والعمل باستمرار على زيادة معدلات الإنتاج من الغاز.

ولفت إلى إنتاج الغاز الطبيعي من حقول الغاز التابعة للشركة والتي تشمل «الساحل والإرادة والاستقلال»، ويستمر ذلك على مدار 24 ساعة متواصلة، والتي تبلغ نحو 145 مليون قدم مكعب يوميًا، مضيفا أن هذه الكمية يجري استخدام جزء منها والذي يبلغ حوالي 35 مليون قدم مكعب يوميا، لتشغيل عمليات محطة الكبس ومحطات توليد الكهرباء بالشركة.

وشدد على فصل المكثفات من الغاز في عمليات إنتاج الغاز من حقول الشركة، والتي تبلغ حوالي 6500 برميل يوميا، مضيفا أن هذه الكمية يجري تخزينها بخزانات خاصة بالمكثفات بالبريقة، قائلًا «هذه الكميات المذكورة لا يصح أن يطلق عليها مصطلح الغاز المصاحب للنفط المنتج من حقول الغاز التابعة لشركة سرت».

فقدان قرابة 1000 ميغاوات من إنتاج الشبكة العامة للكهرباء

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط ترتب عليها فقدان قرابة 1000 ميغاوات من إنتاج الشبكة العامة للكهرباء.

وحذر حمودة، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا من «مفاقمة الأزمة وتضاعفها نتيجة هذا الإقفال بحسب تقديرات إدارة الشركة والمختصين».