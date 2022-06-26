Atwasat

شركة سرت: نتواصل مع «الكهرباء» لتوفير كميات الغاز المطلوبة «حسب المتاح»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 05:47 مساء
شركة سرت: نتواصل مع «الكهرباء» لتوفير كميات الغاز المطلوبة «حسب المتاح»
شعار شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أنها في تواصل دائم وتعاون مستمر مع الشركة العامة للكهرباء، لتوفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات «حسب المتاح».

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عبدالله إبراهيم اشويقي، في بيان اليوم، إلى أن العمل جار على إعادة تشغيل حقل الساحل، فور الانتهاء من إصلاح منظومة التحكم في تشغيل معمل الغاز، والتي أثرت بشكل جزئي على إمدادات الغاز بحوالي 30 مليون قدم مكعب خلال اليومين الماضيين فقط.

وتابع أنه لضمان توفير الكميات المطلوبة لتوليد الكهرباء فإن هذا الأمر يتطلب إعادة ضخ الغاز من محطة 103 التابعة لشركة الزويتينة للنفط، والتي تبلغ حوالي 160 مليون قدم مكعب يوميًا.

اضطراب تشغيل الشبكة الكهربائية بسبب نقص تزويدات الغاز
والجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اضطراب تشغيل الشبكة الكهربائية بسبب نقص إمدادات الغاز المغذي لمحطات توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وأشارت الشركة في منشور إلى «فقد 300 ميغاوات من القدرات الإنتاجية وحدوث اضطراب في تشغيل الشبكة الكهربائية تسبب في خروج بعض الوحدات»، منوهة باستمرار العمل منذ أمس الخميس على إعادة دخول الوحدات على الشبكة، معبرة عن الأمل من المواطنين بالمساهمة في الترشيد للتقليل من الأحمال.

- الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية: فقدان 1000 ميغاوات كهرباء بسبب إقفالات النفط
- شركة الكهرباء: اضطراب بالشبكة بسبب نقص الغاز في شمال بنغازي والزويتينة

من جانبه، أكد إشويقي أن من أهم أولويات الشركة المحافظة على استمرار تزويد الغاز للمستهلكين بالكميات المتوفرة والضغوط المطلوبة، والعمل باستمرار على زيادة معدلات الإنتاج من الغاز.

ولفت إلى إنتاج الغاز الطبيعي من حقول الغاز التابعة للشركة والتي تشمل «الساحل والإرادة والاستقلال»، ويستمر ذلك على مدار 24 ساعة متواصلة، والتي تبلغ نحو 145 مليون قدم مكعب يوميًا، مضيفا أن هذه الكمية يجري استخدام جزء منها والذي يبلغ حوالي 35 مليون قدم مكعب يوميا، لتشغيل عمليات محطة الكبس ومحطات توليد الكهرباء بالشركة.

وشدد على فصل المكثفات من الغاز في عمليات إنتاج الغاز من حقول الشركة، والتي تبلغ حوالي 6500 برميل يوميا، مضيفا أن هذه الكمية يجري تخزينها بخزانات خاصة بالمكثفات بالبريقة، قائلًا «هذه الكميات المذكورة لا يصح أن يطلق عليها مصطلح الغاز المصاحب للنفط المنتج من حقول الغاز التابعة لشركة سرت».

فقدان قرابة 1000 ميغاوات من إنتاج الشبكة العامة للكهرباء
وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط ترتب عليها فقدان قرابة 1000 ميغاوات من إنتاج الشبكة العامة للكهرباء.

وحذر حمودة، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا من «مفاقمة الأزمة وتضاعفها نتيجة هذا الإقفال بحسب تقديرات إدارة الشركة والمختصين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدن قديمة ترقد تحت المباني في غزة (صور)

مدن قديمة ترقد تحت المباني في غزة (صور)
3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب
شاهد في «وسط الخبر».. حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان حول تفسير بيان الدول الخمس

شاهد في «وسط الخبر».. حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان حول تفسير بيان الدول الخمس
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين...
جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق

جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضغوط غربية على داعمي «الحكومتين» تسبق جلستي نيويورك وجنيف
ضغوط غربية على داعمي «الحكومتين» تسبق جلستي نيويورك وجنيف
المنفي يبحث مع لجنة من ملتقى الحوار السياسي تدابير استكمال تنفيذ خارطة الطريق
المنفي يبحث مع لجنة من ملتقى الحوار السياسي تدابير استكمال تنفيذ ...
النمروش يتفقد آليات عمل ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس
النمروش يتفقد آليات عمل ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس
«المالية» تحيل أذونات صرف رواتب يونيو لمصرف ليبيا المركزي
«المالية» تحيل أذونات صرف رواتب يونيو لمصرف ليبيا المركزي
شركة سرت: نتواصل مع «الكهرباء» لتوفير كميات الغاز المطلوبة «حسب المتاح»
شركة سرت: نتواصل مع «الكهرباء» لتوفير كميات الغاز المطلوبة «حسب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
السوق الموازية.. تراجع الدينار واستقرار اليورو والإسترليني
السوق الموازية.. تراجع الدينار واستقرار اليورو والإسترليني...
الدبيبة يوقف مجلس إدارة شركة الكهرباء عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
الدبيبة يوقف مجلس إدارة شركة الكهرباء عن العمل ويحيله إلى ......
مديرية أمن السهل الغربي: رصد تحويل جزئي للحدود وضم «سانية الأحيمر» للأراضي التونسية
مديرية أمن السهل الغربي: رصد تحويل جزئي للحدود وضم «سانية ......
شركة سرت: نتواصل مع «الكهرباء» لتوفير كميات الغاز المطلوبة «حسب المتاح»
شركة سرت: نتواصل مع «الكهرباء» لتوفير كميات الغاز المطلوبة ......
«المالية» تحيل أذونات صرف رواتب يونيو لمصرف ليبيا المركزي
«المالية» تحيل أذونات صرف رواتب يونيو لمصرف ليبيا المركزي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط