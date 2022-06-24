شركة الكهرباء: اضطراب بالشبكة بسبب نقص الغاز في شمال بنغازي والزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، اضطرابا في تشغيل الشبكة الكهربائية بسبب نقص تزويدات الغاز المغذي لمحطات توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وأشارت الشركة في منشور إلى «فقد 300 ميغاوات من القدرات الإنتاجية وحدوث اضطراب في تشغيل الشبكة الكهربائية تسبب في خروج بعض الوحدات»، منوهة إلى استمرار العمل منذ أمس الخميس على إعادة دخول الوحدات على الشبكة، معبرة عن الأمل من المواطنين بالمساهمة في الترشيد للتقليل من الأحمال.

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من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق، سرقة محول سعة 300 كيلو فولت أمبير من محطة تابعة لدائرة توزيع قصر بن غشير.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة محول سعة 300 كيلو فولت أمبير من المحطة الجاهزة «سالم سعيد»، ما أدى إلى تعطل الكابل «جهد 11ك. ف» من «محطة 30» قصر بن غشير إلى محطة المشرقي.