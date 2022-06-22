باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الأربعاء، إن تفويض الأمم المتحدة لتحديد مسار الانتخابات انتهي رسميا الآن، وأضاف أنه بصفته «رئيس وزراء ليبيا المنتخب من مجلس النواب سيقود الآن كل الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة».

وفي السياق نفسه، ذكر باشاغا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإصداره أخيرا «خارطة الطريق نحو التعافي»، والتي تحدد أولویات حكومته التي تضمن أن للشعب الليبي الحق في اختیار مصیره، وكذلك تضمن أمن الشعب اللیبي، والطریق إلى الازدهار الاقتصادي، موضحا أنه سيجرى إعلان تفاصيل الخارطة خلال الأسابيع المقبلة.

وقدم الشكر لغوتيريس والأمم المتحدة على جھودهم على مدى السنوات الـ11 الماضية ومساعدتهم في المساهمة في بناء لیبیا حرة ودیمقراطیة، لكنه أكد أنه قد حان الوقت الآن لإیجاد حل لیبي-لیبي لإجراء انتخابات، شریطة أن یشمل أيضا إصلاحات تضمن لليبيين الحياة التي یستحقونھا ویطالبون بھا.

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وأشار باشاغا إلى أن خارطة الطريق التي طرحها تؤكد الحاجة إلى التركيز ليس فقط على الانتخابات، ولكن أيضا على طرح حل متعدد الأبعاد للتحديات التي تواجه ليبيا، موضحا أن البلاد تمر بـ«مرحلة حساسة» تستوجب عمل «جميع القادة في ليبيا وحول العالم الذين يؤمنون بالديمقراطية» معا لإيجاد حل للتحديات التي تواجهها.

ورحب بالمشاركة المستمرة للأمم المتحدة في المساعدة في تنفيذ خارطة الطريق نحو التعافي، غير أنه أكد التزامه بحل ليبي- ليبي، متوقعا القيام خلال الأشهر المقبلة «بخطوات كبيرة» نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية وتنفيذ الأولويات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي اقترحها.

وعبر رئيس الحكومة المكلف عن تطلعه إلى رؤية غوتيريس في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة خارطة الطريق نحو التعافي التي اقترحها، إضافة إلى سبل التعاون المشترك.