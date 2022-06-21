المنفي يشيد بلقاء الحداد والناظوري: خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، أن لقاء رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحداد، ورئيس أركان القيادة العامة، عبدالرزاق الناظوري، بمثابة «خطوة مهمة» نحو توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون صمام أمان الوطن، وأملًا جديدًا على طريق مشروع بناء الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع الحداد بهدف بحث مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أشار إلى أن الثاني قدم خلال اللقاء إحاطة كاملة حول زيارته الأخيرة للقاهرة «ضمن مساعي المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية، ودعم جهود قيام الدولة المدنية».

واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة في 16 يونيو الجاري، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بحضور الحداد والناظوري. وخلُصت الاجتماعات إلى الاتفاق على أهمية «توحيد المؤسسة العسكرية؛ وبناء جيش قوي بعيدًا عن التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض»، حسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

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التمسك باتفاق وقف إطلاق النار

وتمسك أعضاء لجنة «5+5»، خلال المشاورات، باتفاق وقف إطلاق النار، مشددين على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وأثنى الحداد، على عمل اللجنة، والخطوات الإيجابية التي قطعتها لتحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

فيما أكد الناظوري ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، و«دمج (أفراد) المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية».