مازن يعلق على إعلان مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم لحكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط

علق وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن على إعلان مجموعة من منتسبي الوزارة بالمنطقة الغربية أمس السبت، عن دعمهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، مشيرًا إلى أن غالبيتهم «لا ينتمون إلى وزارة الداخلية عدا خمسة أو ستة ضباط من بينهم من لديه محضر أو مجلس أو مفصول» من الخدمة.

وأعلنت مجموعة أطلقت على نفسها أنهم «من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية» في بيان مصور أمس السبت، من مدينة الزهراء غرب طرابلس، رفضهم «للحكومات الخارجية» ودعمهم للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب.

خالد مازن: 95% ممن ظهروا أمس ليسوا من وزارة الداخلية

وقال اللواء خالد مازن خلال اجتماعه اليوم الأحد مع مديري أمن طوق طرابلس والمنطقة الغربية، في كلمة بثتها منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن من اجتمعوا أمس بمنطقة الزهراء «لا يمثلون شيئًا» ومن بينهم من «لدينا أوراق تثبت أنه مريض نفسي..و95% ممن ظهروا أمس ليسوا من وزارة الداخلية عدا 5 أو 6 ضباط اللي عنده محضر واللي عنده مجلس واللي عنده مفصول..».

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وأضاف مازن أنه «يعرف أن ضباط الداخلية الشرفاء كل هذا الانقلاب لا ينطلي عليهم»، مشددًا على أهمية «الانتباه من جانب مديريات الأمن للمناطق ولأبنائنا الذين يشاركون في المؤسسات الشبابية التي تعاود إحياء نشاطها».

التعاون بين وزارتي الداخلية والشباب

وأشار مازن إلى أن وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية أخبره بعدم إقامة المناشط الشبابية منذ فترة طويلة جدًا، منوهًا بأن وزارة الشباب ستركز هذا العام على الحركة الشبابية وتفعيل حركة الكشافة والمرشدات وبيوت الشباب والمؤسسات الشبابية التابعة لها خلال الموسم الصيفي لإعادة الحياة إلى كل هذه المؤسسات خدمة للشباب.

وطالب مازن مديريات الأمن بطوق طرابلس والمنطقة الغربية بالتركيز على العمل والتعاون مع وزارة الشباب وإحياء المناشط الشبابية ورعايتها من قبل وزارة الداخلية بتوفير الحماية لها من خلال المحافظة على تأمين الشباب وضبط الشارع العام الذي هو العنوان الرئيسي لوزارة الداخلية والمحافظة على الأمن.