وزير الداخلية يطالب مديريات الأمن بدعم جهاز مكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن مديريات الأمن بضرورة تقديم الدعم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصةً خلال فترة الصيف؛ حيث تكثر عمليات التهريب والهجرة، مشددًا على ضرورة «مراعاة حقوق الإنسان في عمليات الضبط والإحضار»، وفق الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء خالد مازن، مع مديري الأمن بالمنطقة الغربية ومديريات طوق العاصمة بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير الادارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وذلك بديوان الوزارة في طرابلس، اليوم الأحد.

الرسالة الأمنية لوزارة الداخلية

وأكد مازن خلال اللقاء على أن «وزارة الداخلية هي مؤسسة أمنية نظامية أوكلت لها مهام حفظ الأمن وإنفاذ القانون وتحقيق أهدافها ورسالتها الأمنية هي الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن». مضيفًا أن الوزارة «ولاءها لله أولًا ثم الوطن وهي بمنأى عن أي تجاذبات سياسية».

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وطالب مازن مديري الأمن الحاضرين للقاء «بإتمام إجراءات محاضر جمع الاستدلالات واستيفاء التحقيق مع الجهات القضائية»، موكدًا على «ضرورة الاتصال المباشر وفق القواعد الإجرائية وقانون الاجراءات الجنائية».

دعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة

ووعد وزير الداخلية خلال اللقاء «بدعم مراكز الشرطة باعتبارها خط التماس الأول مع المواطن»، مطالبًا مديروي الأمن «بضرورة التواصل مع الإدارة العامة التدريب لتحديد النقص في الكوادر البشرية والتجنيد».

وأشاد مازن خلال الاجتماع بدور وزارة الشباب نظير الأعمال التي تقوم بها، حاثًا مديريات الأمن على التعاون معها في كافة الأنشطة الشبابية التي تشرف عليها الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية إن اللواء خالد مازن فتح النقاش خلال اجتماعه مع مديري أمن طوق طرابلس والمنطقة الغربية واستمع إلى شروح وافية من قبل مديري الأمن والإدارات التخصصية حول المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل، وطالب الوزير بالكشوفات للاحتياجات الفعلية بما يضمن إنجاح العمل والمهام على أكمل وجه.

اجتماع اللواء خالد مازن مع مديري أمن طوق طرابلس والمنطقة الغربية، الأحد 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللواء خالد مازن مع مديري أمن طوق طرابلس والمنطقة الغربية، الأحد 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللواء خالد مازن مع مديري أمن طوق طرابلس والمنطقة الغربية، الأحد 19 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)