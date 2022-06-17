العابد: توظيف أبناء الشهداء والمفقودين بالقانون رقم 1 لسنة 2014

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا «تضمين عدد من أسر الشهداء والمفقودين في البرامج والمشاريع التدريبية التي تقوم بها الوزارة»، مؤكدا أن الوزارة عازمة على تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2014م فيما يتعلق بتوظيف أبناء الشهداء والمفقودين .

جاء ذلك خلال لقاء الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين محمود مختار الهري ومستشار رئيس الهيئة الطيب القمودي، وعضو لجنة التواصل بالهيئة علي المبروك .

علي العابد الرضا: حقوق عائلات الشهداء «واجب مقدس»

وحسب بيان الوزارة، ترحم الوزير على شهداء الوطن، مؤكدًا أن حقوق عائلاتهم هو واجب مقدس غير قابل للنقاش، واستمع إلي مطالبهم؛ مشيرا إلى أنه سيتم التأكيد على جميع الإدارات المعنية بالتدريب بتضمين عدد من أسر الشهداء والمفقودين في البرامج والمشاريع التدريبية التي تقوم بها الوزارة.

وأكد علي العابد الرضا «أهمية تأهيل وإدماج المبتورين وأسر الشهداء ضمن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج». حضر اللقاء وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة حامد الفيجيجي، ومستشار وزير العمل د. السائح أبودربالة.

من لقاء علي العابد الرضا مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين محمود مختار ، في طرابلس، 15 يونيو 2022. (وزارة العمل)

من لقاء علي العابد الرضا مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين محمود مختار ، في طرابلس، 15 يونيو 2022. (وزارة العمل)

من لقاء علي العابد الرضا مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين محمود مختار ، في طرابلس، 15 يونيو 2022. (وزارة العمل)