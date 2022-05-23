العابد يكشف مبادرة أممية مرتقبة لدعم استراتيجية التأهيل والإدماج لأفراد التشكيلات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، «مبادرة دولية أممية شاملة» مرتقبة لدعم «المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج» لأفراد التشكيلات المسلحة، وهي مبادرة أطلقتها الوزارة في وقت سابق.

ويشارك العابد ضمن وفد ليبي موسع برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في فعاليات ورشة عمل عُقِدت اليوم الإثنين، بمدينة طليطلة الإسبانية حول «دور الشركاء الدوليين في مساعدة ليبيا في دمج واستيعاب المجموعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة» والتي جرت بحضور عدد من سفراء الدول الكبرى المعتمدين لدى ليبيا.

المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج

وقالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العابد استعرض في كلمته المبادرة الوطنية التي أطلقتها الوزارة في 23 أكتوبر لسنة 2021 والتي انتظمت تحت مسمى «المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج».

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وأكد العابد في كلمته على أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل والتأهيل لاستيعاب أفراد التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة، موضحًا أن هذه المبادرة «توفر التأهيل والإدماج خصوصًا في سوق العمل وسيجري خلال اليومين المقبلين مناقشة هذا المشروع لضمان إطلاق مبادرة دولية أممية شاملة وفق الاستتراتيجة المحددة في هذا السياق»، وفق الوزارة.

رؤية وزارة الداخلية لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين

وعرض وزير الداخلية اللواء خالد مازن في افتتاح فعاليات ورشة العمل، رؤية الوزارة لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين وتبني مشروع وطني متكامل بمساعدة الشركاء الدوليين ووضع الحلول المناسبة لتنفيذه، وجهودها في ضم أفراد القوى المساندة في مؤسسات الدولة، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

شروط نجاح نزع السلاح ودمج المقاتلين

وأوضح عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في كلمته خلال افتتاح الورشة، شروط نجاح برنامج نزع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا، مستعرضًا منها بناء الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية، وتحقيق المصالحة الوطنية ودعم التوافق الوطني والإشراف الدولي على هذه العملية لتحقيق الاستقرار المنشود.

ويضم الوفد الليبي برئاسة اللافي، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ووكيل وزارة الخارجية واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وأعضاء اللجنة (410) المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة اللواء جمال صفر والعميد فتحي عون، والعميد عبدالباسط الشريع، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»..

ويشارك في فعاليات الورشة التي تستمر على مدى يومين المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، والمبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والسفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، والسفير الإسباني لدى ليبيا ومسؤولون من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.