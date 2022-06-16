وصول الحداد والناظوري إلى القاهرة لحضور اجتماعات «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول محمد الحداد ورئيس أركان القيادة العامة، الفريق أول عبدالرزاق الناظوري إلى القاهرة اليوم الخميس، بحسب ما أوردت قناة «إكسترا نيوز» المصرية في خبر عاجل.

وأشارت القناة إلى أن الحداد والناظوري حضرا لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تنعقد لليوم الثاني على التوالي في العاصمة المصرية.

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وأمس الأربعاء، انطلق أول اجتماعات اللجنة في القاهرة بهدف «مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب»، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

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كما سبق أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي قرارًا بإيفاد أعضاء اللجنة إلى القاهرة، بالإضافة إلى الحداد والناظوري، وذلك دون أن يوضح في قراره تفاصيل المهمة المرتقبة للوفد العسكري الليبي.