لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بعثة الأم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التأمت، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور كافة الأعضاء وذلك بعد اجتماعاتها في طليطلة وتونس ي شهري مايو ويونيو الجاري على التوالي.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اليوم في القاهرة يهدف إلى «مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب».

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا بإيفاد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من المنطقتين الشرقية والغربية إلى مصر، بالإضافة إلى كل من رئيس الأركان التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، دون أن يوضح في قراره تفاصيل المهمة المرتقبة للوفد العسكري الليبي.

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ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة مع اجتماعات المسار الدستوري بين وفدي مجلس النواب والدولة الذي تستضيفه مصر، وانطلقت جولته الثالثة والأخيرة الأحد الماضي، والتي يأمل الليبيون أن تتوج بتوافق المجلسين على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

لجنة «5+5» تجتمع مرتين في مايو ويونيو

وخلال شهري مايو الماضي ويونيو الجاري، اجتمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة مرتين على الأقل، من بعد إعلان ممثلي القيادة العامة في اللجنة تعليق أعمالهم احتجاجا على عدم قبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وشارك أعضاء اللجنة العسكرية في مايو الماضي بورشة عمل فنية في مدينة طليطلة دعت إليها وزارة الخارجية الإسبانية بحضور سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لدى ليبيا لمناقشة الترتيبات المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين من عناصر المجموعات المسلحة.

وقبل أيام عقدت اللجنة اجتماعا في العاصمة التونسية بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وأعضاء فريق مراقبة وقف إطلاق النار الليبيين والأجانب، بالتزامن مع انعقاد مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين.

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، الأربعاء 15 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، الأربعاء 15 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، الأربعاء 15 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)