Atwasat

لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 07:51 مساء
لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، الأربعاء 15 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)
alwasat radio

قالت بعثة الأم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التأمت، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور كافة الأعضاء وذلك بعد اجتماعاتها في طليطلة وتونس ي شهري مايو ويونيو الجاري على التوالي.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اليوم في القاهرة يهدف إلى «مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب».

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا بإيفاد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من المنطقتين الشرقية والغربية إلى مصر، بالإضافة إلى كل من رئيس الأركان التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، دون أن يوضح في قراره تفاصيل المهمة المرتقبة للوفد العسكري الليبي.

- المنفي يوفد لجنة «5+5» والناظوري والحداد في مهمة رسمية إلى مصر
- بحضور لجنة «5+5».. وليامز تشدد على أهمية حفظ الهدوء على الأرض
- القائد الأعلى للجيش الليبي يؤكد ضرورة استمرار جهود لجنة «5+5» للوصول للاستحقاقات الانتخابية

ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة مع اجتماعات المسار الدستوري بين وفدي مجلس النواب والدولة الذي تستضيفه مصر، وانطلقت جولته الثالثة والأخيرة الأحد الماضي، والتي يأمل الليبيون أن تتوج بتوافق المجلسين على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

لجنة «5+5» تجتمع مرتين في مايو ويونيو
وخلال شهري مايو الماضي ويونيو الجاري، اجتمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة مرتين على الأقل، من بعد إعلان ممثلي القيادة العامة في اللجنة تعليق أعمالهم احتجاجا على عدم قبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وشارك أعضاء اللجنة العسكرية في مايو الماضي بورشة عمل فنية في مدينة طليطلة دعت إليها وزارة الخارجية الإسبانية بحضور سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لدى ليبيا لمناقشة الترتيبات المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين من عناصر المجموعات المسلحة.

وقبل أيام عقدت اللجنة اجتماعا في العاصمة التونسية بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وأعضاء فريق مراقبة وقف إطلاق النار الليبيين والأجانب، بالتزامن مع انعقاد مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين.

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، الأربعاء 15 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، الأربعاء 15 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، الأربعاء 15 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، الأربعاء 15 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، الأربعاء 15 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالقاهرة، الأربعاء 15 يونيو 2022. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - النفط الليبي!

كاركاتير خيري - النفط الليبي!
الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية

«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية
شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021

شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني

هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية

بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022

منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل...
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة
توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ندوة علمية حول «التنمية الزراعية المستدامة» بجامعة سرت
ندوة علمية حول «التنمية الزراعية المستدامة» بجامعة سرت
«الرئاسي»: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية
«الرئاسي»: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية
ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود...
الدبيبة يشدد على ضرورة دعم مديريات الأمن ويتابع إجراءات تسوية العاملين بوزارة الداخلية
الدبيبة يشدد على ضرورة دعم مديريات الأمن ويتابع إجراءات تسوية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار
لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف......
المنقوش تستعرض مع سفيرة بريطانيا التطورات السياسية في ليبيا
المنقوش تستعرض مع سفيرة بريطانيا التطورات السياسية في ليبيا...
متطوعو «الهلال الأحمر» ببني وليد يستنكرون احتجاز اثنين من زملائهم في بنغازي
متطوعو «الهلال الأحمر» ببني وليد يستنكرون احتجاز اثنين من ......
الدبيبة يشدد على ضرورة دعم مديريات الأمن ويتابع إجراءات تسوية العاملين بوزارة الداخلية
الدبيبة يشدد على ضرورة دعم مديريات الأمن ويتابع إجراءات ......
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط