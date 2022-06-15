المنفي يوفد لجنة «5+5» والناظوري والحداد في مهمة رسمية إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قرارًا بإفاد 12 عسكريًا من المنطقتين الشرقية والغربية إلى مصر، دون أن يوضح تفاصيل أخرى بشأن المهمة المرتقبة للوفد.

ونص القرار رقم 72 لسنة 2022، على إيفاد 12 عسكريًا في مهمة عمل رسمية إلى مصر لمدة أسبوع، بدءًا من الثلاثاء 14 يونيو الجاري.

والأسماء الموفدة هي:

1 - الفريق أول عبد الرزاق حسين الناظوري

2 - الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد

3- اللواء أحمد علي عمران بوشجعة

4- اللواء رضوان إبراهيم محمد الغراري

5- اللواء المختار ميلاد محمد النقاصة

6- اللواء امراجع امحمد محمد العمامي

7- اللواء ركن الفيتوري خليفة صالح غريبيل

8- اللواء فرج المبروك عبدالنبي الصوصاع

9- اللواء مصطفى علي محمد علي

10 اللواء ركن الهادي حسن امحمد الفلاح

11- اللواء عطية عوض محمد الشريف

12- اللواء خيري خليفة عمر التميمي.

ونصت المادة الثانية من القرار على تكفل المجلس الرئاسية بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، الموقع في الثالث عشر من يونيو الجاري.

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وقتها قالت وليامز: «أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح، وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل لجنة (5+5)».

وفي 5 يونيو بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، بصفتهما «القائد الأعلى للجيش الليبي»، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن المنطقة الغربية، ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية وسُبل المحافظة على استمرار «حالة التهدئة» في البلاد، مع ضرورة استمرار جهود اللجنة للوصول للانتخابات.