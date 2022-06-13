«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت الرئاسة التركية، الإثنين، مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد وجود قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافية، بدءا من الثاني من يوليو المقبل.

وجاء في المذكرة الموقعة من الرئيس رجب طيب إردوغان إن «الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا»، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وفي الثاني من يناير العام 2020، وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، بعدما أبرمت أنقرة مع حكومة الوفاق السابقة، في نوفمبر العام 2019، مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالأمن والتعاون العسكري، والأخرى بالحدود البحرية، الأمر الذي رفضه مجلس النواب الليبي، واعتبره «مخالفا للإعلان الدستوري» والاتفاق السياسي.

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وقالت «الأناضول» إن وجود قوات تركية في ليبيا يستهدف أيضا «الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا».

وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور بتاريخ الثاني من يناير العام 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد وجود القوات التركية في ليبيا.

اللجنة العسكرية تطالب بإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

وخلال شهر ديسمبر الماضي، زار أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» كلا من روسيا وتركيا، حيث طالبوا من هناك «بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد»، وأبدت كل من أنقرة وموسكو ترحيبهما، «شريطة أن يكون الانسحاب متزامنا من جميع الأطراف».

وفي نوفمبر الماضي، جددت الولايات المتحدة موقفها الثابت من ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية ليبيا، بما في ذلك التركية، وفق ما جاء على لسان الناطقة باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث.