تركيا خلال اجتماع «5+5» بأنقرة: ندعم خطة عمل اللجنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 03:18 مساء
اجتماع سابقة للجنة العسكرية المشتركة (5+5). (أرشيفية: اللجنة)

أعلنت الحكومة التركية استعدادها لدعم تنفيذ خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك خلال اجتماع للجنة عُقِد في العاصمة التركية أنقرة في 3 ديسمبر الجاري، لمناقشة البند المتعلق بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، الوارد في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر 2020.

وقالت اللجنة في بيان إن الاجتماع ركز على متابعة خطة العمل التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة في مقر الأمم المتحدة في جنيف من 6-8 أكتوبر الماضي، وما تبعها من اجتماعات مع دول الجوار الليبي في القاهرة ومنظمة الاتحاد الأفريقي في تونس.

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وأوضحت أن الاجتماع جرى بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية التركية، مشيرة إلى أن الاجتماع ساده «أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش حيث تم وضع الجانب التركي بصورة الإجراءات التي قامت بها اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار خاصة البند الخاص بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

اتفاق على التعاون لتنفيذ جميع بنود اتفاقية وقف إطلاق النار 
وخلال الاجتماع، جرى الاستماع إلى وجهات النظر من الحضور والتي أكدت بمجملها على ضرورة التعاون لاستكمال تنفيذ جميع بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والذي سيُسهم في تعزيز أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية.

وأكد ممثلو الحكومة التركية «استعدادهم لدعم تنفيذ خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»؛ فيما وجهت اللجنة شكرها وتقديرها للحكومة التركية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع كافة الأطراف للوصول لتنفيذ جميع بنود وقف إطلاق النار.

وكان عضو اللجنة الفريق فرج الصوصاع، كشف أن تركيا وافقت على سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «شريطة أن يكون الانسحاب متزامنًا من قبل جميع الأطراف».

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