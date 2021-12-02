لجنة «5+5» تتوجه إلى تركيا وروسيا لاستكمال اتفاق إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 05:07 مساء
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» قبل توجههم إلى تركيا وروسيا. (أخبار اللجنة العسكرية)

توجّه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى تركيا ومنها إلى روسيا لإجراء محادثات مع مسؤولي البلدين حول إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس: «توجهت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى تركيا لتكمل رحلتها بعد ذلك إلى موسكو للعمل على استكمال ما اتُفق عليه بخصوص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ خطة جدول زمني لخروجهم بعد أن جرى التنسيق بخصوص مرتزقة دول الجوار التي اتُّفق مع دولها على تأمين عودتهم».

وأشارت اللجنة إلى أن الطائرة التي تقل أعضاءها الخمسة القادمين من العاصمة طرابلس وصلت إلى بنغازي منذ قليل ليلتحق بهم بقية الأعضاء للمغادرة إلى إسطنبول.

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واجتمعت اللجنة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري في تونس مع ممثلي الاتحاد الأفريقي بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما التقى أعضاء اللجنة المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقالت اللجنة في بيان حول اللقاء، إن ممثلي الاتحاد الأفريقي «أبدوا استعداداهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدول الاتحاد الأفريقي وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية وضمان استقبال بلدانهم لهم، وكذلك التنسيق لضمان عدم عودتهم مجددًا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار».

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