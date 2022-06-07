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شاهد في «وسط الخبر»: ما تبعات توقف إمداد شركة الكهرباء بالغاز؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 01:55 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: ما تبعات توقف إمداد شركة الكهرباء بالغاز؟
برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV). الإثنين 6 يونيو 2022
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ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، أزمة إنتاج الكهرباء في أعقاب توقف إمداد شركة الكهرباء بالغاز، وما تبعها من تراجع إنتاج ليبيا من الكهرباء.

واستعرض البرنامج تبعات الأزمة مع الحقوقي حمد الخراز، ومنسق عام للاتحاد العام لعمال النفط ابريك المغربي، والأستاذ في كلية الهندسة جامعة بنغازي توفيق المنفي.

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وفي 30 مايو المنقضي، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن الشبكة العامة للكهرباء فقدت نحو 600 ميغاوات، بسبب استمرار إقفال النفط والغاز وتوقف إمدادات حقل الاستقلال.

والخميس الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن فقدان أكثر من 50% من قدرات التوليد بمحطات الإنتاج في المنطقة الشرقية، جراء تأثرها بنقص إمدادات الوقود الناتجة عن إقفال عدد من الحقول النفطية وتوقفها عن الإنتاج.

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