Atwasat

«الكهرباء»: دخول محطة مصراتة للعمل أواخر يونيو.. والدبيبة يشدد على استكمال توريد العدادات مسبقة الدفع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 06:17 مساء
«الكهرباء»: دخول محطة مصراتة للعمل أواخر يونيو.. والدبيبة يشدد على استكمال توريد العدادات مسبقة الدفع
جانب من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)
alwasat radio

قالت الشركة العامة للكهرباء إن مغادرة عدد من الفنيين من شركة «سيمنس» الألمانية تسببت في تأخير اختبار محطة مصراتة قبل البدء في تشغيلها، مشيرة إلى استمرار العمل لدخولها الأسبوع الأخير في شهر يونيو الجاري لتصل الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس إدارة الشركة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة في طرابلس، وفق منصة «حكومتنا». وتناول الاجتماع أوضاع الشبكة العامة، وخطة شركة الكهرباء لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، وتقييم سير العمل بها.

وشدد الدبيبة على ضرورة متابعة المشروعات الجارية والعمل لإدخالها على الشبكة، مع التركيز على خطة الشركة في تقليل الاستهلاك وتوفير الطاقة.

الدبيبة: يجب استكمال إجراءات العدادات مسبقة الدفع
كما دعا إلى ضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لمحطتي جنوب طرابلس ودرنة، والتنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصهما، والعمل من أجل استكمال إجراءات توريد العدادات مسبقة الدفع، «التي تسهم بشكل كبير في تقليل استهلاك المواطنين»، وفق قوله.

- وقفات احتجاجية لعاملين بشركة الكهرباء لصرف مستحقاتهم المتأخرة وزيادة المرتبات
- «الكهرباء» تخطط لدعم شبكتها بـ7600 ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2030
- «الكهرباء» تستعين بـ«سيمنس» الألمانية والشركات الكورية لمنع تكرار أزمة الإظلام

كما وجه الدبيبة «الشكر لكل الفنيين والمهندسين الذين يبذلون جهودًا استثنائية لضمان استقرار الشبكة»، وذلك في وقت نظم فيه العاملون بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية في عدة مدن، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في «صرف مستحقاتهم المالية وزيادة مرتباتهم، وتوفير تأمين صحي لهم ووسائل أمن وسلامة».

أحداث طرابلس الأخيرة أثرت سلبًا على شبكة الكهرباء
من جانبه، قال مدير إدارة مشروعات الإنتاج بشركة الكهرباء، كمال ضو، إن «الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بطرابلس، أدت إلى تأخير جاهزية محطة غرب طرابلس ومغادرة عدد من الفنيين بشركة سيمنس الألمانية؛ مما تسبب في بعض العَمرات والصيانات الطارئة».

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن ضبط الاستهلاك من المواطنين والمجال التجاري والمصانع والمساجد، سيقلل الحادة للطاقة، موضحًا أن الشركة تعمل مع البلديات على خطة لتنفيذ ذلك.

جانب من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)
جانب من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)
جانب من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)
جانب من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال اجتماعه مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال اجتماعه مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)
جانب من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)
جانب من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»
كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟

لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين

بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح ...
منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل القاعدة الدستورية

منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل ...
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة باشاغا: مساعٍ لدعم مديريات الأمن وتفعيل دور الشرطة بالجنوب
حكومة باشاغا: مساعٍ لدعم مديريات الأمن وتفعيل دور الشرطة بالجنوب
لجنة مناقشة مخرجات اجتماع سرت تطالب المفوضية بتقرير عن «عراقيل إتمام الانتخابات» (فيديو)
لجنة مناقشة مخرجات اجتماع سرت تطالب المفوضية بتقرير عن «عراقيل ...
وقفات احتجاجية لأعضاء النقابة العامة لعمال «الكهرباء» في عدة مناطق
وقفات احتجاجية لأعضاء النقابة العامة لعمال «الكهرباء» في عدة ...
الدبيبة يفتتح معرضا للمنتجات الجزائرية في طرابلس (فيديو)
الدبيبة يفتتح معرضا للمنتجات الجزائرية في طرابلس (فيديو)
الدبيبة يتعهد بإطلاق «إجراءات خاصة» لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر
الدبيبة يتعهد بإطلاق «إجراءات خاصة» لتعزيز التعاون الاقتصادي مع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
مجلس التخطيط الوطني يبحث تبادل المعلومات والخبرات مع المغرب
مجلس التخطيط الوطني يبحث تبادل المعلومات والخبرات مع المغرب...
اللواء خالد مازن يؤكد اهتمام وزارة الداخلية بإحداث نقلات نوعية داخل مكوناتها ونمط عملها
اللواء خالد مازن يؤكد اهتمام وزارة الداخلية بإحداث نقلات ......
«خارجية الوحدة» تدين التصريحات المسيئة للنبي وتدعو لـ«احترام المعتقدات السماوية»
«خارجية الوحدة» تدين التصريحات المسيئة للنبي وتدعو لـ«احترام......
الدبيبة يتعهد بإطلاق «إجراءات خاصة» لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر
الدبيبة يتعهد بإطلاق «إجراءات خاصة» لتعزيز التعاون الاقتصادي......
الدبيبة يفتتح معرضا للمنتجات الجزائرية في طرابلس (فيديو)
الدبيبة يفتتح معرضا للمنتجات الجزائرية في طرابلس (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط