«الكهرباء»: دخول محطة مصراتة للعمل أواخر يونيو.. والدبيبة يشدد على استكمال توريد العدادات مسبقة الدفع

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للكهرباء إن مغادرة عدد من الفنيين من شركة «سيمنس» الألمانية تسببت في تأخير اختبار محطة مصراتة قبل البدء في تشغيلها، مشيرة إلى استمرار العمل لدخولها الأسبوع الأخير في شهر يونيو الجاري لتصل الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس إدارة الشركة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة في طرابلس، وفق منصة «حكومتنا». وتناول الاجتماع أوضاع الشبكة العامة، وخطة شركة الكهرباء لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، وتقييم سير العمل بها.

وشدد الدبيبة على ضرورة متابعة المشروعات الجارية والعمل لإدخالها على الشبكة، مع التركيز على خطة الشركة في تقليل الاستهلاك وتوفير الطاقة.

الدبيبة: يجب استكمال إجراءات العدادات مسبقة الدفع

كما دعا إلى ضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لمحطتي جنوب طرابلس ودرنة، والتنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصهما، والعمل من أجل استكمال إجراءات توريد العدادات مسبقة الدفع، «التي تسهم بشكل كبير في تقليل استهلاك المواطنين»، وفق قوله.

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كما وجه الدبيبة «الشكر لكل الفنيين والمهندسين الذين يبذلون جهودًا استثنائية لضمان استقرار الشبكة»، وذلك في وقت نظم فيه العاملون بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية في عدة مدن، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في «صرف مستحقاتهم المالية وزيادة مرتباتهم، وتوفير تأمين صحي لهم ووسائل أمن وسلامة».

أحداث طرابلس الأخيرة أثرت سلبًا على شبكة الكهرباء

من جانبه، قال مدير إدارة مشروعات الإنتاج بشركة الكهرباء، كمال ضو، إن «الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بطرابلس، أدت إلى تأخير جاهزية محطة غرب طرابلس ومغادرة عدد من الفنيين بشركة سيمنس الألمانية؛ مما تسبب في بعض العَمرات والصيانات الطارئة».

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن ضبط الاستهلاك من المواطنين والمجال التجاري والمصانع والمساجد، سيقلل الحادة للطاقة، موضحًا أن الشركة تعمل مع البلديات على خطة لتنفيذ ذلك.

جانب من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)

جانب من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)

الدبيبة خلال اجتماعه مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)

جانب من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 6 يونيو 2022. (منصة حكومتنا)