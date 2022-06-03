شاهد في «اقتصاد بلس»: طرح الأحمال.. كابوس يعكر صيف الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الخميس، أزمة طرح الأحمال، باعتبارها كابوسًا يعكر صيف الليبيين، في ظل انخفاض إنتاج الكهرباء، بالتزامن مع فصل الصيف.

وأشار البرنامج إلى تصريحات الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، الذي قال إن الشبكة العامة للكهرباء فقدت نحو 600 ميغاوات، بسبب استمرار إقفال النفط والغاز وتوقف إمدادات حقل الاستقلال.

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وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق اليوم الخميس، عن فقدان أكثر من 50% من قدرات التوليد بمحطات الإنتاج في المنطقة الشرقية، جراء تأثرها بنقص إمدادات الوقود الناتجة عن إقفال عدد من الحقول النفطية وتوقفها عن الإنتاج.

والأربعاء قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة خططت لتنفيذ ثماني محطات جديدة ولم تنفذ منها سوى اثنتين أو ثلاث ولا تزال هناك حاجة إلى أربع أو خمس محطات.